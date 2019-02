Elementals

La col·laboració entre Will Ferrell i John C. Reilly ha donat grans alegries, com les molt irreverents i recomanables Pasado de vueltas, Los amos de la noticia o Hermanos por pelotas (per cert, cap d'aquests títols espanyols s'ajusta ni remotament als originals), però també és cert que tots aquests films tenien un bon guió al darrere. Per més carisma que tinguin aquests actors, per més que la seva complicitat sigui innegable, el seu talent no és suficient per remuntar un naufragi. I Homes & Watson, per més que ens desoli als seus fans, ho és: la idea de fer una paròdia escatològica dels personatges d'Arthur Conan Doyle era molt engrescadora, però el resultat es limita a un encadenat de gags de dubtosa eficàcia (només n'hi ha un parell que fan riure de debò) que sostenen una història gairebé inexistent.

A Holmes & Watson, la llegendària parella de detectius posa a prova la seva capacitat deductiva per torpedinar els plans del Doctor Moriarty, artífex d'un complot per acabar amb la vida de la Reina. I ja està, fins aquí la complexitat del seu argument. A partir d'aquesta trama tan típica, el guionista i director Etan Cohen es dedica a refiar-ho tot als diàlegs absurds, als cops d'humor gruixut i a un esperit iconoclasta que mai acaba d'encertar el to. Tot plegat no deixa de sorprendre venint de Coen, que havia demostrar ser un bon coneixedor del gènere fent de guionista de títols com Idiocracy o Tropic Thunder.

El millor de Holmes & Watson acaba essent el seu magnífic planter de secundaris, que inclou Ralph Fiennes (ja era difícil fer una pel·lícula dolenta tenint un Moriarty com aquest), Lauren Lapkus, Rob Brydon, Kelly MacDonald, Rebecca Hall i Hugh Laurie. El film ha estat un sorollós fracàs a les taquilles nord-americanes: va costar 42 milions de dòlars i només n'ha recaptat 30.