Por? Por de què?

Una cançó de molt lluny

Autor: A. F. Harrold. Il·lustrador: Levi Pinfold. Traducció: Xavier Pàmies.

Editorial: Blackie Books. Pàgines: 240 A partir de 12 anys · 2019 · català / castellà

La literatura juvenil, com ja hem dit amb anterioritat, està de moda. Hi ha, però, malauradament, franges d'edat més ateses que d'altres. Els més petits de casa poden escollir entre una àmplia i variada oferta de títols, temàtiques i estils. De la mateixa manera, prelectors, primers lectors i lectors fins als -aproximadament- 10 anys, poden trobar amb facilitat lectures interessants a les prestatgeries de la seva biblioteca o llibreria de confiança. El «problema» comença justament en el que anomenem middle grade i en endavant -a partir de la preadolescència, perquè ens entenguem-, no per falta d'oferta, sinó per la qualitat d'aquesta. Costa -més del que ens agradaria- trobar novel·les juvenils i autors que apostin per narracions complexes, ben construïdes, lliures de tabús temàtics i estereotips de gènere. Afortunadament, al mercat de la literatura infantil i juvenil també hi trobem editorials que no deixen d'intentar-ho, com és el cas, per exemple, de Blackie Books.

Avui us recomanem un títol que sedueix, ja d'entrada, per la vista. En la línia de les acuradíssimes edicions d'aquesta editorial, Una cançó de molt lluny, d'A. F. Harrold -autor d'Els imaginaris, ideal per a fans de Roald Dahl i Neil Gailman- amb traducció de Xavier Pàmies, és una novel·la impresa amb cartoné, plena de detalls i d'il·lustracions que no només acompanyen, sinó que sumen i complementen perfectament la narració escrita.

En Nick té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó misteriosa. Val més que no ho sàpiga ningú, d'on surt aquesta música. Cada dia a classe veu la Frank, una nena que també té un secret. Se sent sola, però no ho vol dir a ningú. Una tarda, en Nick descobrirà el secret de la Frank. I ella, el d'en Nick. Però tots els secrets contenen perills: en aquest soterrani hi ha finestres que donen a altres mons i éssers que les volen travessar. Només en Nick i la Frank els poden aturar.

L'autor, d'origen anglès, aconsegueix atrapar el lector des del principi d'aquesta fantàstica novel·la. El remou i el fa pensar mitjançant una narració imaginativa i detallista -es nota que és un fanàtic de J. R. R. Tolkien-, on els monstres fan menys por del que suposaríem i el que, d'entrada, semblava inofensiu, fa més por del que esperàvem. A. F. Harrold l'encerta fent ús, en la seva ­­nar­rativa, d'un codi madur i fins i tot un punt poètic, que avança amb agilitat, es llegeix ràpidament, i dosifica de forma intel·ligent tots els interrogants de la història. Com sovint destaquem ­positivament, no infantilitza el seu públic potencial, tot el contrari, li ­parla frontalment i sense complexos. No s'està d'afegir moments de raonable tensió emocional o dificultat en la trama. La novel·la s'emmarca dins de la fantasia contemporània i la utilitza, amb habilitat i extrema sensibilitat, per combatre la soledat, la por, l'assetjament escolar i la recerca dels límits dels protagonistes.

Una novel·la emotiva i necessària. Una història de secrets i de misteris, perfectament acabada, que destaquem i ens deixa amb ganes de més. No ho dubteu, a partir de 12 anys i en endavant. Esperarem, il·lusionats, fins la propera!