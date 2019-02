Quan es va estrenar, Cómo entrenar a tu dragón va aconseguir un sorprenent quòrum entre crítica i públic: no només es tractava de la millor pel·lícula animada de Dreamworks, sinó tota una fita dins el seu gènere. Ara la tercera part tanca una saga que ha acabat arribant molt més lluny narrativament del que mai ens hauríem imaginat. Hi ha diferents elements que converteixen aquesta trilogia en un viatge apassionant. Per començar, l'amistat entre un jove víking i un drac, que ha permès al seus responsables un discurs gens habitual sobre la diversitat i la tolerància i les renúncies que estem disposats a assumir per defensar-les. Després hi ha la seva desarmant pàtina emocional, que converteix cada entrega en una singular fusió entre aventura, comèdia i genuïna intensitat dramàtica: només cal veure el gir narratiu de la segona entrega per adonar-se que aquesta no és una animació comercial a l'ús. I finalment hi ha el seu embolcall tècnic, tan acurat que per moments et fa la sensació d'estar mirant un autèntic prodigi.

La tercera part preserva els mèrits de les seves predecessores i fins i tot els porta a un altre nivell, perquè justament la progressió dramàtica de la trilogia (una faula sobre l'acceptació de les responsabilitats implícites en el fet de fer-se gran) la porta a ser l'entrega més adulta. Escrita i dirigida per Dean DeBlois, Cómo entrenar a tu dragón 3 se centra en el descobriment d'un drac femella condemnada a entendre's amb Toothless, i les conseqüències que això tindrà en el regnat de Hiccup.

Com a les entregues anteriors, el repartiment de veus de la versió original és esplèndid i inclou Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, F. Murray Abraham, Kit Harington, Jonah Hill, Kristen Wiig, Christopher Mintz-Plasse i Gerard Butler.