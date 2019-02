Sis propostes d´oci per a dissabte a les comarques gironines

Mea Culpa adapta «la plaça del diamant» a La Planeta de Girona

Dissabte 23, 21:30?h

El director Xico Segura i la Companyia Mea Culpa presenten aquest cap de setmana a La Planeta de Girona (divendres i dissabte, a 2/4 de 9 del vespre) una nova adaptació de la novel·la La Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, que juga l'alternança de les diferents identitats de la seva protagonista: la Colometa jove i la Colometa gran. Aquesta obra teatral s'inicia amb el final de la novel·la, quan la Natàlia descobreix un diamant al seu cor, una raó de viure després de la desesperació del suïcidi, una alenada d'aire fresc per a ella, que ja no és ella mateixa. Torna enrere en el temps per rememorar els seus tres amors i els fets de la seva vida des de la mirada serena que per fi l'acompanya.

Fira de la mel a Crespià

Dissabte 23 i diumenge 24 durant tot el dia

El municipi del Pla de l'Estany celebra aquest cap de setmana la fira de la mel, amb activitats relacionades amb aquesy producte. Dissabte es podrà fer un tastet de mel i un taller d'espelmes. Hi haurà sardanes, castells i xerrades sobre la Vespa Asiàtica.

Música. Obeses a La Mirona de Salt

Dissabte 23, 23?h

15 € (taquilla) E https://entradas.codetickets.com

La diversitat estilística i temàtica, així com la riquesa tímbrica i colorista del seu so o la reverència a la tradició musical continuen sent els principals actius de la banda osonenca Obeses, que aquest dissabte arriba a La Mirona de Salt per presentar el seu darrer treball d'estudi, Fills de les estrelles.

Inici del Carnaval a diverses poblacions

Dissabte 23 i diumenge 24

El tret de sortida del tradicional Carnaval és aquest cap de setmana amb els sopars de colles i presentacions dels Carnestoltes. La primera rua de la jornada serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Per a conèixer tots els actes del carnaval a les comarques gironines consulta el nostre especial de Carnaval.

Festa del Trinxat a Puigcerdà

Dissabte 23, 21?h

La capital de la Cerdanya acull la 24a edició de la Festa del Trinxat, amb un sopar de gala on es podran degustar embotits i formatges del Pirineu, i el tradicional Trinxat de la Cerdanya. La festa continuarà amb ball a càrrec de l'Orquestra Montecarlo.

La màgia del cinema al Museu del Cinema

Dissabte 23, 10.30 h

El Museu del Cinema proposa una visita guiada per fascinar-se amb el món de les imatges i dels espectacles audiovisuals que van fer possible la invenció del Cinema. Un viatge a través de quatre-cents anys d'història per repassar quins descobriments van permetre arribar a la primera projecció pública d'imatges en moviment.