Les propostes per a sortir de casa a les comarques gironines

Carnaval

Diversos municipis

Rues, disfresses i molta gresca!De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, l'Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, i sobretot de la Costa Brava, s'omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Les festes de Carnaval també seran protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Banyoles, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval

Concert de Deluxe a la Mirona de Salt

Dissabte 2 de març, 23 h

Amb només dos discos, els francesos Deluxe han aconseguit girar per bona part del món. I ho han fet gràcies a una eficaç i fresca mescla de pop electrònic, swing, jazz, hip-hop, funk, soul i un espectacle en el qual la imatge dels membres del sextet i les coreografies són part essencial. Els acompanyaran a l'escenari el grup Morgan.

Pau Vallvé a l'Auditori de Girona

Dissabte 2 de març, 20.30 h

L'Auditori de Girona acull la tornada als escenaris i la presentació del nou treball d'en Pau Vallvé, el 16è de la seva carrera i 5è signat sota el seu nom. Serà un concert elèctric, amb banda i en el qual no només hi sonaran les noves cançons sinó que també hi haurà espai per a les peces més destacades de la seva discografia anterior.

Fira del Carbó i la Mongeta a Sant Llorenç de la Muga

Diumenge 3 de març

La mongeta i el carbó agafen el protagonisme a la població alt empordanesa, que diumenge celebra un munt d'actes al voltant d'aquests dos elements. El més esperat, a part de la fira de productes artesans, són els concursos «Apunta la Mongeta», «Menja-te-la ràpid» i la novetat d'enguany, el primer campionat de Futbolí.

Joan Dausà al Teatre de Bescanó

Diumenge 3 de març, 18 h

L'artista presenta a Bescanó el seu nou dic «Ara som gegants», que ha marcat un punt d'inflexió en la seva carrera. La gira de presentació ha passat per els grans festivals i sales del país, i ara atura a Bescanó. Dausà estarà acompanyat d'una banda de 4 músics liderada per Fluren, un dels productors més influents de l'escena indie estatal.

La Casa Azul a la Mirona

Divendres 1 de març, 22 h

Guille Milkyway arriba al Black Music Festival per a fer ballar el públic amb els seus grans hits com «La revolución sexual» o «Podría ser peor». La Casa Azul s'ha convertit en un referent de la música electro pop d'aquest país.

Mayte Martín a l'Auditori l'Ateneu de Banyoles

Dissabte 2 de març, 21 h

Mayte Martín es presenta aquest dissabte a l'auditori de l'Ateneu de Banyoles en un recital pensat per gaudir de tot el seu talent i sensibilitat, sense additius ni artificis. Un espectacle que aposta per l'austeritat i per una ortodòxia contemporània que reivindica alhora el classicisme i la creativitat.

Tribut a Aretha Franklin a l'Auditori

Diumenge 3 de març, 19 h

Pocs mesos després que ens deixés la gran diva del Soul, des del Black Music Festival volen retre un reconeixement al seu llegat musical. I ho fan des de la visió més propera i més directa: la gironina. Així, els artistes de la Black Music Big Band es reuneixen per recordar Aretha Franklin de la millor manera possible.