Sis propostes per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Carnaval

Rues, disfresses i molta gresca! De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, l'Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, i sobretot de la Costa Brava, s'omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Les festes de Carnaval també seran protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Banyoles, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval

Concert de Deluxe a la Mirona de Salt, 23 h

Amb només dos discos, els francesos Deluxe han aconseguit girar per bona part del món. I ho han fet gràcies a una eficaç i fresca mescla de pop electrònic, swing, jazz, hip-hop, funk, soul i un espectacle en el qual la imatge dels membres del sextet i les coreografies són part essencial. Els acompanyaran a l'escenari el grup Morgan.

Pau Vallvé a l'Auditori de Girona, 20.30 h

L'Auditori de Girona acull la tornada als escenaris i la presentació del nou treball d'en Pau Vallvé, el 16è de la seva carrera i 5è signat sota el seu nom. Serà un concert elèctric, amb banda i en el qual no només hi sonaran les noves cançons sinó que també hi haurà espai per a les peces més destacades de la seva discografia anterior.

Mayte Martín a l'Auditori l'Ateneu de Banyoles, 21 h

Mayte Martín es presenta aquest dissabte a l'auditori de l'Ateneu de Banyoles en un recital pensat per gaudir de tot el seu talent i sensibilitat, sense additius ni artificis. Un espectacle que aposta per l'austeritat i per una ortodòxia contemporània que reivindica alhora el classicisme i la creativitat.

Champian Fulton Trio al Sunset Jazz Club a Girona, 22 h

Natural d'Oklahoma, Champian Fulton és una pianista de jazz i vocalista de referència internacional. Va créixer en un ambient musical envoltada d'amics del seu pare, com Clark Terry i Major Holley, que van inspirar el seu interès en la música de jazz. Arriba al Sunset amb Ignasi González (contrabaix) i Joris Dudli (bateria)

Rise Up Sound System al Park d'en Pitus de Domeny

A partir de les 12 del migdia, l'associació Reggae Girona celebra, en el marc del Black Music Festival, la 5a edició del Sound System al Black Music Festival. La jornada de Sound System començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a mitjanit. El Sound System construït pels membres de l'associació farà vibrar amb el seu so únic a tots els assistents.