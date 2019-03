Les propostes per a sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Botiga al carrer a Platja d'Aro

Dissabte 9 i diumenge 10

Els comerços prenen els carrers de Platja d'Aro per a oferir la moda, complements i altres productes a uns preus immillorables. Una oportunitat perfecte per a comprar a Platja d'Aro i trobar les millors ofertes.

Festa de la Xuia a Agullana

Dissabte 9

El municipi altempordanès celebra la seva peculiar festa de la xuia, amb cercaviles infantils, animació, ball i el Repartiment de la tradicional xuia. La festa es tancarà a la mitjanit, a la Sala Polivalent, amb el ball de Carnaval, amb premis per a les millors disfresses.

La matança del Porc a la Cellera de Ter

Diumenge 10

El municipi de la Cellera de Ter rememorà aquest diumenge la tradicional Matança del porc amb un dinar de germanor que anirà acompanyat d'un grapat d'activitats. Unes 200 persones voluntàries prepararan el dinar amb ingredients propis de la festa i de la gastronomia de la Cellera. També hi haurà fira de brocanters i artesans, gegants i grallers i sardanes.

Carnaval

Dissabte 9 i diumenge 10

Tot i que molts de pobles ja han enterrat la sardina i han dit adeu als seus Carnestoltes, encara queden rues i actes de carnaval! De la Bisbal d'Empordà, Caldes, Llagostera o Olot son alguns dels municipis que estan de festa aquest dies. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval.

Projecció d'«El rostre pàl·lid» a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Diumenge 10, 10.00 h

Projecció del migmetratge El rostre pàl·lid de Buster Keaton, amb música jazz, latin, swing o bebop en directe interpretada pel December Quintet. La pel·lícula és un clar exemple de comèdia muda en la qual la gestualitat dels personatges mostra tot allò que l'espectador necessita saber per entendre-la.

Black Music festival a Girona

Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10

El festival de música negra de Girona continua portant a la ciutat i rodalies músic ai espectacles per a tots els gustos. Aquest cap de setmana és espai per a Postmodern Jukebox, James White experience, Paula Valls, Nakany Kanté Trio o Vintage Trouble entre d'altres.

«Shirley Valentine» al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 9, 20.30 h

L'actriu Mercè Aránega protagonitza aquesta adaptació del clàssic Shirley Valentine. Un monòleg còmic que ens parla de la possibilitat de canvi i del coratge de viure. I ho fa d'una manera tan vital, tendra i divertida alhora que no podem fer res més que deixar-nos arrossegar per la força de la seva protagonista.

«Txema, The Postman» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 10, 17 h

Un sobre que amaga màgia. Ja ha arribat el carter! I amb correspondència per entregar. Diuen que és l'únic que ha repartit paquets i cartes a més de vint països dels cinc continents: n'ha portat a la reina d'Anglaterra, al Papa, a diferents presidents de la Casa Blanca i a sultans de l'Orient Llunyà. Viatja sol.

Orquestra Teatre Mariinsky a l'Auditori de Girona

Diumenge 10, 19.00 h

El retorn a l'Auditori de Girona de l'Orquestra del Teatre Mariinsky i Valery Gergiev, no per recurrent deixa de ser un fet extraordinari. En aquesta ocasió, i en col·laboració amb l'Orfeó Català, es presenten amb una de les grans obres de la història de la música: la cantata Alexander Nevsky de Serguei Prokófiev.

Niña Pastori presenta «Bajo tus alas» a l'Auditori de Girona

Dissabte 9, 20.30 h

Quatre anys després de la seva darrera visita, Niña Pastori torna aquest dissabte, a les 20.30 h, a l'Auditori de Girona a presentar el seu nou treball, Bajo tus alas, un pas més en l'estil tan personal de la de San Fernando. Des que als 8 anys pugés per primer cop a un escenari i amb només 12 s'hi fixés el gran Camarón de la Isla, ha consolidat una carrera marcada per un segell personal i inconfusible. En aquest nou treball, l'artista ha comptat amb les col·laboracions d'artistes com Pablo Alborán, Manu Carrasco o Vanesa Martín, on torna a demostrar que pocs artistes han sabut conjugar com ella el purisme flamenc de la seva veu amb les noves tendències musicals, tan senzill i alhora tan complicat.