Set idees per a sortir de casa aquest dissabte

Botiga al carrer a Platja d'Aro

Els comerços prenen els carrers de Platja d'Aro per a oferir la moda, complements i altres productes a uns preus immillorables. Una oportunitat perfecte per a comprar a Platja d'Aro i trobar les millors ofertes.

Festa de la Xuia a Agullana

El municipi altempordanès celebra la seva peculiar festa de la xuia, amb cercaviles infantils, animació, ball i el Repartiment de la tradicional xuia. La festa es tancarà a la mitjanit, a la Sala Polivalent, amb el ball de Carnaval, amb premis per a les millors disfresses.

Carnaval

Tot i que molts de pobles ja han enterrat la sardina i han dit adeu als seus Carnestoltes, encara queden rues i actes de carnaval! De la Bisbal d'Empordà, Caldes, Llagostera o Olot son alguns dels municipis que estan de festa aquest dies. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval.

«Shirley Valentine» al Teatre Municipal de Girona



L'actriu Mercè Aránega protagonitza aquesta adaptació del clàssic Shirley Valentine,a les 20.30. Un monòleg còmic que ens parla de la possibilitat de canvi i del coratge de viure. I ho fa d'una manera tan vital, tendra i divertida alhora que no podem fer res més que deixar-nos arrossegar per la força de la seva protagonista.

Niña Pastori presenta «Bajo tus alas» a l'Auditori de Girona

Quatre anys després de la seva darrera visita, Niña Pastori torna aquest dissabte, a les 20.30 h, a l'Auditori de Girona a presentar el seu nou treball, Bajo tus alas, un pas més en l'estil tan personal de la de San Fernando. Des que als 8 anys pugés per primer cop a un escenari i amb només 12 s'hi fixés el gran Camarón de la Isla, ha consolidat una carrera marcada per un segell personal i inconfusible. En aquest nou treball, l'artista ha comptat amb les col·laboracions d'artistes com Pablo Alborán, Manu Carrasco o Vanesa Martín, on torna a demostrar que pocs artistes han sabut conjugar com ella el purisme flamenc de la seva veu amb les noves tendències musicals, tan senzill i alhora tan complicat.

Nakany Kanté Trio a la Plaça Assumpció de Girona

La cantautora africana Nakany Kanté, en format trio, protagonitza aquest dissabte a les 12 una de les actuacions musicals que se celebrarà en el marc del mercat La Volta. Originària de Guinea Conakri, Kanté es va enamorar i va venir a viure a Catalunya el 2009. Des que s'hi va establir, es va centrar en el món de la música. Arriba a La Volta de la mà del Black Music Festival.

Vintage Trouble a la Sala La Mirona de Salt



Si hi ha una banda de soul amb actitud rock que s'hagi guanyat l'audiència concert rere concert, no tenim cap dubte que es tracta dels californians Vintage Trouble, formació que ens ha visitat en diverses ocasions, escalant posicions entre els favorits del públic amb cadascuna d'elles.A la Mirona, a les 11 del vespre.

J.P. Bimeni & The Black Belts a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

J.P. Bimeni és un artista de Burundi establert al Regne Unit, un refugiat de la família reial convertit en soul survivor (una ànima supervivent) gràcies al refugi de la seva música. És un músic autodidacte que des del 2002 va començar a tocar als locals de Londres. En el seu àlbum de debut, Free Me, J.P. Bimeni sorprèn amb una veu que recorda Otis Redding.