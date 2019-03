Set idees per a sortir de casa aquest dissabte

Pícnic del Black Music Festival al Parc del Migdia

Dissabte 16, 12h

El parc del Migdia de Girona tornarà a ser escenari, aquest dissabte a partir de les 12 del migdia, del Black Music Pícnic. L'esdeveniment, que el festival de música negra organitza anualment i que ja s'ha convertit en una de les seves propostes més populars, convida tothom a gaudir del sol i la música, en un ambient relaxat i festiu en el darrer cap de setmana de festival. The Gramophone Allstars Big Band, amb una genuïna aposta basada a oferir per a l'ocasió versions de clàssics d'Stevie Wonder, The Skatalites, Ray Barretto o Nina Simone, el grup Orelles de Xocolata, amb un espectacle dirigit als més menuts, i la Black Music Big Band seran els encarregats de posar la música a la festa.

«Ara i res» de Mishima al teatre Municipal de Roses

Dissabte 16, 22h

Del Primavera Sound al SummerStage de Nova York, de Berlín a Donosti, Mishima va contagiar el món de L'ànsia que cura (2014), un exercici de depuració de la forma en el qual perseveren en el seu últim àlbum, Ara i res, publicat el maig de l'any passat. Aquest concert forma part del Cicle Viumúsika.

Fira d'Embotits de la Garrotxa a Olot

Dissabte 16 i diumenge 17, a partir de les 10h

Torna una nova edició de la Fira de l'Embotit d'Olot amb l'objectiu de prestigiar aquest producte i el seu productor i, al mateix temps, donar a conèixer el món de l'embotit artesà. Prop d'una setantena de parades d'alimentació s'instal·laran al Passeig d'en Blay oferint la possibilitat de tastar i comprar productes.

Els brunyols de Sant Josep a Figueres

Dissabte 16, a partir de les 10h

Coincidint amb Sant Josep, el pròxim dia 19, Figueres acull aquest dissabte la tradicional Fira del Brunyol. Una cita imprescindible de la quaresma, en la qual es poden degustar i comprar els típics dolços d'aquesta època, a més de participar en les activitats paral·leles, com el mercat d'artesania.

Ramon Mirabet a La Mirona de Salt

Dissabte 16, 22h

Després d'infinitat de concerts al llarg dels darrers dos anys, de participar a festival com Cruïlla Barcelona compartint cartell amb artistes com The Roots o Ben Howard, i de confirmar-se a alguns dels grans esdeveniments musicals de 2019 a l'àmbit nacional, Ramon Mirabet estarà novament al Black Music Festival per a descobrir en primícia les cançons que formaran part del seu pròxim llarg i per repassar el seu repertori més representatiu.

1a Fira del Col·leccionisme Playmobil a Blanes

Dissabte 16 i diumenge 17, a partir de les 10.30h

El Passeig del Mar de la localitat selvatana quedarà envait tot el cap de setmana per els ninots Playmobil. La primera fira de col·leccionisme Playmobil presenta diferents activitats, com parades de col·leccionsites, tallers de creativitat i inflables.

La Cobla i la Veu amb la Ciutat de Girona a l'Auditori

Dissabte 16, 19h

Enguany la cobla Ciutat de Girona presenta un concert amb doble proposta: d'una banda, la presentació del volum VII de la Fonoteca de cobla dedicat al compositor gironí Bonaventura Carreras Duran (1886-1971), una petita mostra d'algunes de les seves composicions més destacades . I d'una altra banda, i en col·laboració amb la cantant Susana del Saz, farem un viatge en el repertori vocal català entre cançons i sardanes.

