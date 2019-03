Les propostes per a sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Espectacle de danses solidàries al Teatre Municipal de Girona

Diumenge 24, 19.00 h

Per desè any consecutiu es representa l'espectacle de dansa solidària Dansem, amb l'objectiu de recollir fons per als col·lectius de Càritas a Girona i Salt. L'espectacle, engegat per diferents escoles i grups de dansa, es podrà gaudir aquest diumenge al Teatre Municipal de Girona a les 7 de la tarda. Al llarg d'aquesta dècada, la proposta ha anat creixent i cada vegada hi ha més participants de les diferents escoles de dansa i grups de les comarques gironines. L'espectacle ofereix actuacions de diferents estils de dansa tant de l'àmbit amateur com professional. L'entrada general té un preu de 10 € i per a les persones d'entre 4 i 17 anys l'entrada val 5?€.

Concert de Festa Major a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 23, 20.30 h

L'Orquestra Metropol proposa aquest dissabte la versió fresca i renovada del concert de Festa Major, pensada perquè agradi tant al públic jove i familiar com als seguidors de sempre. Tota la solemnitat d'un concert, amanit amb un toc d'humor i modernitat, per apropar la música d'orquestra a les noves generacions.

Populària a Figueres

Dissabte 23 i diumenge 24, tot el dia

La fira de la cultura popular tindrà el seu punt de trobada a Figueres amb la celebració de la 3a edició de Populària, la mostra d'entitats d'arrel tradicional. Enguany, Populària acollirà la fira del món geganter amb colles convidades. La Mostra clourà les activitats del dissabte amb un concert del grup de folk festiu, Germà Negre, i diumenge es realitzarà la tradicional ofrena floral i ballada de Sardanes en commemoració de la mort de Pep Ventura.

Sortida guiada en BTT «Resseguint el camí de l'aigua» a Castelló d'Empúries

Diumenge 24, 10.00 h

Amb motiu del dia de l'aigua, l'Ecomuseu-Farinera ha organitzat una sortida amb bicicleta cap a la Ruta dels Estanys fins a la resclosa de Vilanova de la Muga. També inclou una visita guiada a l'església de Vilanova de la Muga. En finalitzar el recorregut, hi haurà un aperitiu. 3 hores de ruta ciclista apta per a tota la família.

Strombers a la Sala Platea de Girona

Dissabte 23, 22.30 h

La banda de Cardona està d'aniversari. Aquest any celebren 20 anys dalt dels escenaris i la gira de commemoració fa parada aquest cap de setmana a la Sala Platea. Música festiva i alegre que farà ballar a tothom!

Arnau Griso a La Mirona de Salt

Dissabte 23, 21.30 h

La «Revolución Bananera» arriba a La Mirona! El duet format per Arnau Blanc i Eric Griso ha fet el salt als primers llocs de les llistes de vendes amb el seu àlbum de debut, gràcies a una música festiva i de bonrollista.

Cavallada a Castelló d'Empúries

Diumenge 24, a partir de les 10.00 h

La trobada de cavalls i genets de Castelló d'Empúries té lloc aquest diumenge amb la 42a cavallada. A partir de les 10 del matí, a l'Hort d'en Negre, es concentraran desenes de cavalls i genets que una hora més tard desfilaran pels carrers de la vila.

Concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès «Papà Mozart» al Teatre de Lloret de Mar

Diumenge 24, 19.00 h

Els actors Joan i Roger Pera presentaran l'espectacle de l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb la direcció artística de Sergi Belbel. Es repassaran algunes de les obers més cèlebres de Mozart.

III festival Benèfic Metal Femme de Corçà

Dissabte 23, 21.30 h

Música 'metal' amb veus de dona per a recollir fons per a la recerca del càncer infantil. Aquest any els grups Synlakross, Flames at sunrise, Mentza, Age of Dust i Silvis Vetus oferiran una nit de bona música a la Sala Municipal de Corçà.

«Immortal» de Bruno Oro al Teatre de Blanes

Dissabte 23, 21.00 h

Immortal és una comèdia dramàtica futurista en què Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s'enfrontaran a la immortalitat. Què faries si haguessis d'aguantar el teu sogre fins a la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en aquella feina que no t'agrada 200 anys més?

El soldadet de Plom al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 24, 17.00 h

Festuc Teatre presenta a Olot un espectacle en què el teatre, la manipulació d'objectes reciclats i la música en directe us transportaran a un dels millors contes de Hans Christian Andersen. El soldadet de plom és un muntatge poètic i sensible per deixar-se portar per la imaginació en aquesta preciosa història.

«Othello» de Les Antonietes al Teatre La Gorga de Palamós

Dissabte 23, 20.30 h

Otel·lo, general de l'exèrcit de la república de Venècia, i Desdèmona, filla del senador Brabantio, s'enamoren i es casen en secret. Iago, un dels lloctinents del moro, mogut per l'odi que sent cap a ell, intenta provocar la gelosia d'Otel·lo fent-li creure que la seva esposa li és infidel amb Cassio, el seu lleial tinent.

Els cistells de la Caputxeta a La Planeta de Girona

Diumenge 24, 12.00?h i 18.00 h

Samfaina de Colors presenta aquest diumenge a la sala la Planeta Els cistells de La Caputxeta. Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per a cada mes de l'any. El cistell del gener, el cistell del febrer, el cistell del març€ I així fins a completar la dotzena. Un espectacle per a tota la família.

Concert d'Akash a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa d'Olot

Dissabte 23, 20.00 h

Akash és una formació que va néixer l'any 2014. Els seus components cerquen nous camins i fórmules innovadores per trobar un equilibri entre ment, cos i emocions. A través dels bols de quars i el seu so troben la ruta que els porta cap a un món interior, en el qual a través de la vibració creen espais de pau i harmonia.