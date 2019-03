Set propostes per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge a les comarques de Girona

Espectacle de danses solidàries al Teatre Municipal de Girona

Diumenge 24, 19.00 h

Per desè any consecutiu es representa l'espectacle de dansa solidària Dansem, amb l'objectiu de recollir fons per als col·lectius de Càritas a Girona i Salt. L'espectacle, engegat per diferents escoles i grups de dansa, es podrà gaudir aquest diumenge al Teatre Municipal de Girona a les 7 de la tarda. Al llarg d'aquesta dècada, la proposta ha anat creixent i cada vegada hi ha més participants de les diferents escoles de dansa i grups de les comarques gironines. L'espectacle ofereix actuacions de diferents estils de dansa tant de l'àmbit amateur com professional. L'entrada general té un preu de 10 € i per a les persones d'entre 4 i 17 anys l'entrada val 5 €.

Populària a Figueres

Dissabte 23 i diumenge 24, tot el dia

La fira de la cultura popular tindrà el seu punt de trobada a Figueres amb la celebració de la 3a edició de Populària, la mostra d'entitats d'arrel tradicional. Enguany, Populària acollirà la fira del món geganter amb colles convidades. La Mostra clourà les activitats del dissabte amb un concert del grup de folk festiu, Germà Negre, i diumenge es realitzarà la tradicional ofrena floral i ballada de Sardanes en commemoració de la mort de Pep Ventura.

Sortida guiada en BTT «Resseguint el camí de l'aigua» a Castelló d'Empúries

Diumenge 24, 10.00 h

Amb motiu del dia de l'aigua, l'Ecomuseu-Farinera ha organitzat una sortida amb bicicleta cap a la Ruta dels Estanys fins a la resclosa de Vilanova de la Muga. També inclou una visita guiada a l'església de Vilanova de la Muga. En finalitzar el recorregut, hi haurà un aperitiu. 3 hores de ruta ciclista apta per a tota la família.

Cavallada a Castelló d'Empúries

Diumenge 24, a partir de les 10.00 h

La trobada de cavalls i genets de Castelló d'Empúries té lloc aquest diumenge amb la 42a cavallada. A partir de les 10 del matí, a l'Hort d'en Negre, es concentraran desenes de cavalls i genets que una hora més tard desfilaran pels carrers de la vila.

Concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès «Papà Mozart» al Teatre de Lloret de Mar

Diumenge 24, 19.00 h

Els actors Joan i Roger Pera presentaran l'espectacle de l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb la direcció artística de Sergi Belbel. Es repassaran algunes de les obers més cèlebres de Mozart.

El soldadet de Plom al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 24, 17.00 h

Festuc Teatre presenta a Olot un espectacle en què el teatre, la manipulació d'objectes reciclats i la música en directe us transportaran a un dels millors contes de Hans Christian Andersen. El soldadet de plom és un muntatge poètic i sensible per deixar-se portar per la imaginació en aquesta preciosa història.

Els cistells de la Caputxeta a La Planeta de Girona

Diumenge 24, 12.00 h i 18.00 h

Samfaina de Colors presenta aquest diumenge a la sala la Planeta Els cistells de La Caputxeta. Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per a cada mes de l'any. El cistell del gener, el cistell del febrer, el cistell del març€ I així fins a completar la dotzena. Un espectacle per a tota la família.