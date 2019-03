Vuit idees per sortir de casa aquest dissabte a Girona

Concert de Festa Major a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

20.30 h

L'Orquestra Metropol proposa aquest dissabte la versió fresca i renovada del concert de Festa Major, pensada perquè agradi tant al públic jove i familiar com als seguidors de sempre. Tota la solemnitat d'un concert, amanit amb un toc d'humor i modernitat, per apropar la música d'orquestra a les noves generacions.

Populària a Figueres

Tot el dia

La fira de la cultura popular tindrà el seu punt de trobada a Figueres amb la celebració de la 3a edició de Populària, la mostra d'entitats d'arrel tradicional. Enguany, Populària acollirà la fira del món geganter amb colles convidades. La Mostra clourà les activitats del dissabte amb un concert del grup de folk festiu, Germà Negre, i diumenge es realitzarà la tradicional ofrena floral i ballada de Sardanes en commemoració de la mort de Pep Ventura.

Strombers a la Sala Platea de Girona

22.30 h

La banda de Cardona està d'aniversari. Aquest any celebren 20 anys dalt dels escenaris i la gira de commemoració fa parada aquest cap de setmana a la Sala Platea. Música festiva i alegre que farà ballar a tothom!

Arnau Griso a La Mirona de Salt

21.30 h

La «Revolución Bananera» arriba a La Mirona! El duet format per Arnau Blanc i Eric Griso ha fet el salt als primers llocs de les llistes de vendes amb el seu àlbum de debut, gràcies a una música festiva i de bonrollista.

III festival Benèfic Metal Femme de Corçà

21.30 h

Música 'metal' amb veus de dona per a recollir fons per a la recerca del càncer infantil. Aquest any els grups Synlakross, Flames at sunrise, Mentza, Age of Dust i Silvis Vetus oferiran una nit de bona música a la Sala Municipal de Corçà.

«Immortal» de Bruno Oro al Teatre de Blanes

21.00 h

Immortal és una comèdia dramàtica futurista en què Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s'enfrontaran a la immortalitat. Què faries si haguessis d'aguantar el teu sogre fins a la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en aquella feina que no t'agrada 200 anys més?

«Othello» de Les Antonietes al Teatre La Gorga de Palamós

20.30 h

Otel·lo, general de l'exèrcit de la república de Venècia, i Desdèmona, filla del senador Brabantio, s'enamoren i es casen en secret. Iago, un dels lloctinents del moro, mogut per l'odi que sent cap a ell, intenta provocar la gelosia d'Otel·lo fent-li creure que la seva esposa li és infidel amb Cassio, el seu lleial tinent.

Concert d'Akash a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa d'Olot

20.00 h

Akash és una formació que va néixer l'any 2014. Els seus components cerquen nous camins i fórmules innovadores per trobar un equilibri entre ment, cos i emocions. A través dels bols de quars i el seu so troben la ruta que els porta cap a un món interior, en el qual a través de la vibració creen espais de pau i harmonia.