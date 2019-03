Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Els Oques Grasses enceten l'Strenes a la terrassa de l'Oficina de Turisme de Girona

Dissabte 30, 18 h

La banda Oques Grasses serà l'encarregada d'inaugurar l'edició d'aquest any del Festival Strenes amb un concert gratuït previst per a les 6 de la tarda d'aquest dissabte. L'actuació, com és habitual des de 2015, es durà a terme des de la terrassa de l'Oficina de Turisme del pont de Pedra a Girona. Aquesta particular forma d'inaugurar el festival va començar de la mà de Sopa de Cabra i va continuar després amb Love of Lesbian i Txarango, encara que es va suspendre l'any passat, quan Els Catarres havien de ser els protagonistes. La banda osonenca Oques Grasses recull ara el testimoni després de publicar el seu quart disc, Fans del sol, que s'ha consolidat com tot un èxit.

Teatre «Rebota, rebota y en tu cuerpo explota» a La Planeta de Girona

Divendres 29 i dissabte 30, 20.30 h

Agnès Mateus i Quim Tarrida presenten aquest cap de setmana a La Planeta Rebota, rebota y en tu cuerpo explota, una reflexió descarnada sobre la violència de gènere i la passivitat social. Un espectacle de denúncia per començar a dir les coses pel seu nom, per vèncer la por. Contra els tabús contemporanis i la nostra hipocresia.

Una Princesa rebel a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 30, 21.00 h

La protagonista d'aquesta història farà trontollar tot un regne pel sol fet de voler ser la persona que vol ser i no la que els altres volen que sigui. Segons la Carlota, la solució és molt fàcil: la gent ha d'entendre que hi ha nenes que en lloc de voler ser princeses roses prefereixen qualsevol dels milions de colors que hi ha al món.

Fira de l'oli i diada castellera a Fontanilles

Diumenge 31, a partir de les 9h

El municipi de Fontanilles, al Baix Empordà, celebra aquest diumenge la tercera edició de la seva Fira de l'Oli. Un esdeveniment que enguany també es durà a terme conjuntament amb la diada castellera que portarà al municipi l'espectacle casteller la colla vella dels Xiquets de Valls.

Visita guiada «Les imatges eco» al Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona

Dissabte 30, 11.00 h

Recorregut comentat pels espais de l'exposició Les imatges eco d'Isaki Lacuesta, que aplega tres videoinstal·lacions, Les imatges eco (Bòlit_LaRambla), La tercera cara de la lluna (Bòlit_StNicolau) i Els films dobles i el videopoema Lunaby (Bòlit_PouRodó), unes obres que posen en relleu la vessant creativa de Lacuesta com a artista visual.

Windu trenca barreres a l'Auditori de l'Ateneu a Banyoles

Diumenge 31, 19.00 h

Trencant barreres amb originalitat i innovació. Anant de Bach fins a la música electrònica d'una manera poc convencional, sense seguir els cànons establerts. La formació Windu planteja un nou concepte de concert en el qual aspectes com la il·luminació, la coreografia, el vestuari o l'escenografia tenen un protagonisme destacat.

Carmen Vilà i Quatre Veus al Teatre Municipal de Roses

Diumenge 31, 18 h

La pianista Carmen Vilà es presenta aquest diumenge a Roses acompanyada per quatre veus locals. Claudia Schneider (mezzosoprano), Ilona Schneider (soprano coloratura), Rusó Sala (cantant) i Inés Coca (cantant). Quatre veus molt diferents però que comparteixen la seva passió per la música.

Vilafantàstic a Vilafant

Dissabte 30, a partir de les 16 h

El festival empordanès de Curtmetratges torna a Vilafant acompanyat d'activitats relacionades amb el cinema i la literatura fantàstica, el manga i la ciència-ficció. Durant tota la tarda, a Palol Sabaldòria, hi haurà Escape Room, Concurs de Cosplay, jocs de rol, concerts i xerrades sobre manga i ciència-ficció.

Festival MOT a Olot

Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31, durant tot el dia

Aquest cap de setmana arrenca el MOT, el festival literari que se celebra entre Olot i Girona. L'edició d'enguany, la sisena de la seva història, té com a fil conductor la Mediterrània sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines». Aquest cap de setmana l'acció es troba a la capital garrotxina, on es podran veure diferents xerrades, fer un Ver-MOT amb autors i la representació de Troia, de Cor de Teatre, diumenge a les 6 al Teatre Municipal d'Olot.

El Llibertí al Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 31, 18 h

Un dels grans èxits de la cartellera arriba a Sant Feliu sota la campanya Guíxols Escena, que porta a la ciutat diferents èxits del teatre català. Abel Folk i Àngels Gonyalons protagonitzen aquest vodevil filosòfic sobre l'ètica.

Joan Reig al Teatre de Bescanó

Diumenge 31, 18 h

El bateria d'Els Pets presenta el seu primer disc en solitari, un repertori més personal i íntim, de peces pròpies, d'Els Pets o versions d'artistes que l'han marcat com a músic.

La Festa dels Súpers On Tour a Blanes

Dissabte 30, 11 h i 17 h

la Ciutat Esportiva de Blanes acull aquest dissabte la Festa dels Súpers On Tour, l'espectacle itinerant del Club Super 3, protagonitzat per la popular família del canal i pels personatges de les seves sèries animades. Les localitats estan numerades i les invitacions s'havien de demanar al web del Súper 3, que es van esgotar en poc temps. Es fan dues sessions de l'espectacle, un de matinal a les 11, i una altra a la tarda, a les 5.

Lágrimas de Sangre i EAM a la Mirona de Salt

Divendres 29, 22.30 h

La popular banda de rap Lágrimas de Sangre presenta a la Mirona el seu nou disc «Vértigo», on relaten, entre altres temes, els pros i contres de convertir-se en un personatge públic. El grup gironí Exèrcit d'Alliberament Musical (EAM) és l'artista convidat de la vetllada.

Marxa BTT «Es Pollastre» a Santa Cristina d'Aro

Diumenge 31, 9.30 h

L'Associació Matxacuca ha preparat per 17a vegada la marxa de BTT «Es Pollastre» que consta de dues categories —la del pollastre per als més valents i la de la gallina per la resta— per a gaudir de l'entorn amb bicicleta. La recollida de dorsals serà el mateix diumenge, a les 7.30 h del matí al Pavelló Municipal de Santa Cristina.

Xavier Sabata, contratenor a l'Auditori de Girona

Dissabte 30, 20.30 h

Xavier Sabata juntament amb el pianista Francesc Poyato ofereixen una lectura de l'obra Winterreise de Franz Schubert. Una experiència musical única en tots els sentits.

Berri Txarrak a la Mirona de Salt

Dissabte 30, 22 h

El grup navarrès penjarà aquest dissabte el cartell d'entrades esgotades en el concert en què també participaran el trio de punk dolç terrassenc «Panellet». La veterana banda de Lekunberri compta amb més de 9 discs d'estudi i més de 1.000 concerts a les espatlles.