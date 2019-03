Vuit propostes per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge a les comarques de Girona

Fira de l'oli i diada castellera a Fontanilles

a partir de les 9h

El municipi de Fontanilles, al Baix Empordà, celebra aquest diumenge la tercera edició de la seva Fira de l'Oli. Un esdeveniment que enguany també es durà a terme conjuntament amb la diada castellera que portarà al municipi l'espectacle casteller la colla vella dels Xiquets de Valls.

Windu trenca barreres a l'Auditori de l'Ateneu a Banyoles

19.00 h

Trencant barreres amb originalitat i innovació. Anant de Bach fins a la música electrònica d'una manera poc convencional, sense seguir els cànons establerts. La formació Windu planteja un nou concepte de concert en el qual aspectes com la il·luminació, la coreografia, el vestuari o l'escenografia tenen un protagonisme destacat.

Carmen Vilà i Quatre Veus al Teatre Municipal de Roses

18 h

La pianista Carmen Vilà es presenta aquest diumenge a Roses acompanyada per quatre veus locals. Claudia Schneider (mezzosoprano), Ilona Schneider (soprano coloratura), Rusó Sala (cantant) i Inés Coca (cantant). Quatre veus molt diferents però que comparteixen la seva passió per la música.

Festival MOT a Olot

durant tot el dia

Aquest cap de setmana arrenca el MOT, el festival literari que se celebra entre Olot i Girona. L'edició d'enguany, la sisena de la seva història, té com a fil conductor la Mediterrània sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines». Aquest cap de setmana l'acció es troba a la capital garrotxina, on es podran veure diferents xerrades, fer un Ver-MOT amb autors i la representació de Troia, de Cor de Teatre, diumenge a les 6 al Teatre Municipal d'Olot.

El Llibertí al Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols

18 h

Un dels grans èxits de la cartellera arriba a Sant Feliu sota la campanya Guíxols Escena, que porta a la ciutat diferents èxits del teatre català. Abel Folk i Àngels Gonyalons protagonitzen aquest vodevil filosòfic sobre l'ètica.

Joan Reig al Teatre de Bescanó

18 h

El bateria d'Els Pets presenta el seu primer disc en solitari, un repertori més personal i íntim, de peces pròpies, d'Els Pets o versions d'artistes que l'han marcat com a músic.

Marxa BTT «Es Pollastre» a Santa Cristina d'Aro

9.30 h

L'Associació Matxacuca ha preparat per 17a vegada la marxa de BTT «Es Pollastre» que consta de dues categories —la del pollastre per als més valents i la de la gallina per la resta— per a gaudir de l'entorn amb bicicleta. La recollida de dorsals serà el mateix diumenge, a les 7.30 h del matí al Pavelló Municipal de Santa Cristina.

Berri Txarrak a la Mirona de Salt

22 h

El grup navarrès penjarà aquest dissabte el cartell d'entrades esgotades en el concert en què també participaran el trio de punk dolç terrassenc «Panellet». La veterana banda de Lekunberri compta amb més de 9 discs d'estudi i més de 1.000 concerts a les espatlles.