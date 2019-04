Els imperdibles del Festival MOT a Girona

Després del seu pas per Olot, segons l'organització amb gran èxit d'ocupació, el festival de literatura MOT aterra aquest dijous a Girona, on hi haurà tres dies intensos d'activitat a la biblioteca Carles Rahola. Hem seleccionat 5 actes imperdibles del programa d'aquest cap de setmana.

El Ver-MOT

El dissabte a les 12 del migdia, a la plaça de Manuel Vázquez Montalban de Girona, es trobaran tres grans viatgers que han viatjat i reflexionat sobre les històries dels que han recorregut el Mediterrani. L'escriptor i fotògraf Jordi Esteva, autor de cròniques sobre l'Àfrica mediterrània; l'escriptora i periodista Pepa Roma, que tot i fent la volta al món, sempre ha escrit; i Quim Curbet, editor i fotògraf que ha fet un viatge a fons per les comarques gironines. La periodista Mercè Sibina també els acompanyarà en aquesta conversa viatgera.

El comissari del Festival conversant amb l'autor turc Burhan Sönmez

Per qüestions polítiques, Sönmez viu a l'exili, per això, a la seva obra, Turquia i Istanbul juguen un paper important, així com el clam contra els qui volen destruir el passat per a construir el futur. Tot conversant amb Manuel Forcano, comissari del MOT, s'anirà coneixent a l'autor d'«Istanbul, Istanbul», la seva primera obra traduïda al català, el dissabte 6 d'abril, a les 8 del vespre a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.

Carme Riera conversa amb Mita Casacuberta

Divendres a les 6 de la tarda, s'obrirà la jornada amb la conversa entre Carme Riera i Mita Casacuberta, comissària del MOT en edicions anteriors, que parlaran de l'obra eminentment mediterrània Te deix, amor, la mar com a penyora, de l'escriptora mallorquina Carme Riera, quaranta-quatre anys després de la seva publicació.

Hora del conte «El sisè sentit explorant sons del mar»

Dins de la programació del +MOT, on diferents entitats complementen el festival amb activitats culturals, la Llibreria Calmot celebra l'hora del conte amb el llibre «El sise sentit», de Laia de Auhmada i amb il·lustracions de Mercè López. Es viurà una experiència sensorial, auditiva i visual que acosta el MOT als més petits.

De la riba sud a la riba nord amb Mahi Binebine

L'escriptor marroquí Mahi Binebine ha hagut d'estar forces anys residint a l'estranger, a causa de la seva obra de denúncia dels problemes socials més greus del seu país. La crítica literària Paula Santillán, doctora en filologia àrab, guiarà la conversa amb el prestigiós escriptor.