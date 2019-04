Onze idees per sortir de casa aquest dissabte a Girona

Birra a mà al Passeig de la Copa de Girona

Durant tot el dia

Si ets un amant de la cervesa, aquesta fira està feta per a tu. Divendres i dissabte el Passeig de La Copa s'omple de cervesa artesana, gastronomia locals, mostres de maridatges i altres activitats amb la cervesa com a eix principal.

Mantres amb Mamaom a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa d'Olot

20 h

En el marc de l'exposició de Dolors Puigdemont que es pot visitar al Museu de la Garrotxa, s'ha programa aquest concert de mantres a càrrec del grup Mamaom, que ofereix música mediterrània fusionada amb ritmes màntrics sagrats. Amb la seva música, proposen una experiència sensorial de pau i comunió.

El viatge brasiler d'Andrea Motis a l'Auditori de Girona

Dissabte 6, 21 h

Andrea Motis, una de les veus prodigi de Catalunya i cada vegada més respectada i valorada als principals festivals de jazz del món, ha escollit el festival Strenes per presentar el seu nou disc Du Outro Lado do Azul. Ho farà dissabte, a les 21 h a l'Auditori de Girona. Després de publicar el seu primer disc amb Impulse -el segell internacional de jazz mundial- ha volgut dedicar aquest nou treball a un dels països que més han influït en la música universal, Brasil. Un viatge cap a una terra plena d'alegria musical de la mà del seu inseparable mentor Joan Chamorro, els ritmes del jazz es fusionaran en aquesta ocasió amb instrumentistes brasilers d'alt nivell com Sergio Krakowski o Fernando de Papas, entre d'altres.

«El preu» d'Arthur Miller a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

21.00 h

Sílvia Munt porta a escena aquest clàssic d'Arthur Miller. Dos germans es retroben després de 16 anys sense parlar-se. D'aquí a poc temps, la casa familiar ha de ser enderrocada i en Víctor, un humil policia a punt de retirar-se, i la seva dona Esther convoquen el germà gran, en Walter, cirurgià d'èxit, a una trobada amb un taxador.

Festival MOT a Girona

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana aterra a Girona el MOT, el festival literari que se celebra entre Olot i Girona. L'edició d'enguany, la sisena de la seva història, té com a fil conductor la Mediterrània sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines». Aquest cap de setmana l'acció es troba la ciutat de Girona, on es podran veure diferents xerrades o fer un Ver-MOT amb autors.

Jornada «Memòria, l'exili, les desaparicions forçoses i la lluita contra la Impunitat a la Mediterrània» a Celrà

A partir de les 10 h

Celrà celebra una jornada dedicada a la «Memòria, l'exili, les desaparicions forçoses i la lluita contra la Impunitat a la Mediterrània», on diverses entitats de familiars desapareguts es trobaran en defensa dels drets humans del Mediterrani. El més destacat, la xerrada centrada en el tema a les 5 de la tarda.

Tomeu Penya a la Cate de Figueres

21 h

El veterà cantautor mallorquí presenta a Figueres el seu nou disc, que està previst que surti aquesta setmana. També repassarà els seus grans èxits.

Doctor Prats a La Mirona de Salt

23 h

Dins del Festival Strenes, el popular grup Dr. Prats inicia la gira «Avui lluny és més a prop», per a veure la posada en escena del seu àlbum d'estudi Venim de Lluny.

El retorn de Davis Pastilles a la Sala del Cel de Girona

Durant tota la nit

A finals dels anys 80 i a principis dels 90, la música makina era la reina en moltes sales de ball de casa nostra. Un dels DJ que va destacar en aquell panorama va ser David Álvarez Tudela, conegut com a David Pastilles o DJ Pastis. Al costat de David Buenri, van formar una de les parelles artístiques que van arrassar en discoteques com Pont Aeri o XQue. Però els inicis professionals de DJ Pastis es troben a la Sala del Cel de Girona, on tornarà a punxar aquest dissabte.

Feria d'Abril a Empuriabrava

Durant tot el dia

Durant 4 dies, Empuriabrava es transporta a la famosa Feria d'Abril. No faltarà de res, sevillanes, actuacions de dansa, missa rociera i molta festa per a celebrar l'alegre festa andalusa.

ReFira a Port de la Selva

Durant tot el dia

La tradicional fira de l'Espàrrec de Port de la Selva s'ha reinventat aquesta edició. Enguany, comença el dissabte amb la botiga al carrer i una Ruta de tapes amb espàrrecs de bosc pels restaurants i bars del poble. Diumenge seguirà amb l'11a Fira de l'espàrrec, amb degustacions, paradetes, animació infantil i havaneres.