Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Camela a la Mirona de Salt

Divendres 5, 23h

El veterà grup madrileny arriba a la Mirona amb el seu tecno-rumba, un estil únic que han utilitzat com a segell de la seva obra. Emblemes de la música espanyola, son el segon grup espanyol amb més vendes de les últimes tres dècades.

Birra a mà al Passeig de la Copa de Girona

Divendres 5 i dissabte 6, a la tarda

Si ets un amant de la cervesa, aquesta fira està feta per a tu. Divendres i dissabte el Passeig de La Copa s'omple de cervesa artesana, gastronomia locals, mostres de maridatges i altres activitats amb la cervesa com a eix principal.

Festival Strenes a Girona

Divendres 5 i dissabte 6

Després de desbordar Girona amb el ja tradicional concert inaugural a la terrassa de l'Oficina de Turisme, amb Oques Grasses, aquesta cap de setmana arrenca la programació del Festival Strenes amb diversos concerts pels diferents escenaris de Girona.

Xics'n'Roll presenta Bruno Mars a la Mirona de Salt

Diumenge 7, 17 h

Xics'n'Roll és un programa de concerts de grups tribut adaptat per a un públic familiar. D'aquesta manera, els menuts coneixen la història de la música. Aquesta setmana és el torn del Funk i R&B de Bruno Mars, conegut per temes com «Finesse» o «The Lazy Song».

Mantres amb Mamaom a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa d'Olot

Dissabte 6, 20 h

En el marc de l'exposició de Dolors Puigdemont que es pot visitar al Museu de la Garrotxa, s'ha programa aquest concert de mantres a càrrec del grup Mamaom, que ofereix música mediterrània fusionada amb ritmes màntrics sagrats. Amb la seva música, proposen una experiència sensorial de pau i comunió.

El viatge brasiler d'Andrea Motis a l'Auditori de Girona

Dissabte 6, 21 h

Andrea Motis, una de les veus prodigi de Catalunya i cada vegada més respectada i valorada als principals festivals de jazz del món, ha escollit el festival Strenes per presentar el seu nou disc Du Outro Lado do Azul. Ho farà dissabte, a les 21 h a l'Auditori de Girona. Després de publicar el seu primer disc amb Impulse -el segell internacional de jazz mundial- ha volgut dedicar aquest nou treball a un dels països que més han influït en la música universal, Brasil. Un viatge cap a una terra plena d'alegria musical de la mà del seu inseparable mentor Joan Chamorro, els ritmes del jazz es fusionaran en aquesta ocasió amb instrumentistes brasilers d'alt nivell com Sergio Krakowski o Fernando de Papas, entre d'altres.

Mercat dels Tortells a Bàscara

Diumenge 7, de 10 h a 19 h

Cada diumenge abans de Rams, Bàscara acull el tradicional Mercat de Tortells, una fira artesanal que gira al voltant d'aquestes dolces postres que, a les comarques gironines, els padrins acostumen a regalar als seus fillols el dia de Rams. Enguany la fira coincidirà amb la Fira Creativa, que té com a objectiu reunir artesans per tal que exposin les seves creacions.

«El preu» d'Arthur Miller a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 6, 21.00 h

Sílvia Munt porta a escena aquest clàssic d'Arthur Miller. Dos germans es retroben després de 16 anys sense parlar-se. D'aquí a poc temps, la casa familiar ha de ser enderrocada i en Víctor, un humil policia a punt de retirar-se, i la seva dona Esther convoquen el germà gran, en Walter, cirurgià d'èxit, a una trobada amb un taxador.

Visita guiada «Llums cromàtiques» al Museu d'Arqueologia de Catalunya - Sant Pere de Galligants de Girona

Diumenge 7, 12 h

Com sorgeix un element tan comú avui dia com és el vidre? Aquesta visita proposa resseguir l'època medieval per conèixer un dels seus usos: ser vitralls pels temples religiosos. Així es pot entendre el seu sentit simbòlic i funcional, com es realitzaven i com es cuida avui dia aquest patrimoni tan fràgil i alhora de gran bellesa.

Fira de l'embotit a Bescanó

Diumenge 7, a partir de les 10 h

La 24a edició de la Fira de l'embotit a Bescanó portarà a la població un mercat de productes alimentaris i moltes més altres activitats, com Trobada de motos Harley i Custom, de tractors i màquines antigues, de Vespa i de cotxes clàssics esportius, així com intercanvi de plaques de cava, diada castellera i sardanes. Evidentment, hi haurà tastets d'embotits durant tota la jornada.

Festival MOT a Girona

Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7, durant tot el dia

Aquest cap de setmana aterra a Girona el MOT, el festival literari que se celebra entre Olot i Girona. L'edició d'enguany, la sisena de la seva història, té com a fil conductor la Mediterrània sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines». Aquest cap de setmana l'acció es troba la ciutat de Girona, on es podran veure diferents xerrades o fer un Ver-MOT amb autors.

Jornada «Memòria, l'exili, les desaparicions forçoses i la lluita contra la Impunitat a la Mediterrània» a Celrà

Dissabte 6, a partir de les 10 h

Celrà celebra una jornada dedicada a la «Memòria, l'exili, les desaparicions forçoses i la lluita contra la Impunitat a la Mediterrània», on diverses entitats de familiars desapareguts es trobaran en defensa dels drets humans del Mediterrani. El més destacat, la xerrada centrada en el tema a les 5 de la tarda.

Tomeu Penya a la Cate de Figueres

Dissabte 6, 21 h

El veterà cantautor mallorquí presenta a Figueres el seu nou disc, que està previst que surti aquesta setmana. També repassarà els seus grans èxits.

Doctor Prats a La Mirona de Salt

Dissabte 6, 23 h

Dins del Festival Strenes, el popular grup Dr. Prats inicia la gira «Avui lluny és més a prop», per a veure la posada en escena del seu àlbum d'estudi Venim de Lluny.

Alfred Garcia a l'Auditori de Girona

Divendres 5, 21 h

L'ex concursant d'Operación Triunfo estrena a Catalunya la gira de presentació del seu disc «1016». El català actuarà dins del Festival Strenes, i les entrades estan exhaurides des de fa setmanes.

El retorn de Davis Pastilles a la Sala del Cel de Girona

Dissabte 6, durant tota la nit

A finals dels anys 80 i a principis dels 90, la música makina era la reina en moltes sales de ball de casa nostra. Un dels DJ que va destacar en aquell panorama va ser David Álvarez Tudela, conegut com a David Pastilles o DJ Pastis. Al costat de David Buenri, van formar una de les parelles artístiques que van arrassar en discoteques com Pont Aeri o XQue. Però els inicis professionals de DJ Pastis es troben a la Sala del Cel de Girona, on tornarà a punxar aquest dissabte.

Mercat Romà a Llagostera

Diumenge 7, durant tot el dia

Llagostera fa un viatge al temps aquest diumenge i torna a l'època romana. Durant tot el dia, diferents actes com lluita de gladiadors, desfilades i recreacions romanes ambientaran la població. A més, també s'hi trobaran parades d'artesans, mostres d'oficis i escola de gladiadors.

Feria d'Abril a Empuriabrava

Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7, durant tot el dia

Durant 4 dies, Empuriabrava es transporta a la famosa Feria d'Abril. No faltarà de res, sevillanes, actuacions de dansa, missa rociera i molta festa per a celebrar l'alegre festa andalusa.

ReFira a Port de la Selva

Dissabte 6 i diumenge 7, durant tot el dia

La tradicional fira de l'Espàrrec de Port de la Selva s'ha reinventat aquesta edició. Enguany, comença el dissabte amb la botiga al carrer i una Ruta de tapes amb espàrrecs de bosc pels restaurants i bars del poble. Diumenge seguirà amb l'11a Fira de l'espàrrec, amb degustacions, paradetes, animació infantil i havaneres.