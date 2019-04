Vuit propostes per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge a les comarques de Girona

Xics'n'Roll presenta Bruno Mars a la Mirona de Salt

17 h

Xics'n'Roll és un programa de concerts de grups tribut adaptat per a un públic familiar. D'aquesta manera, els menuts coneixen la història de la música. Aquesta setmana és el torn del Funk i R&B de Bruno Mars, conegut per temes com «Finesse» o «The Lazy Song».

Mercat dels Tortells a Bàscara

De 10 h a 19 h

Cada diumenge abans de Rams, Bàscara acull el tradicional Mercat de Tortells, una fira artesanal que gira al voltant d'aquestes dolces postres que, a les comarques gironines, els padrins acostumen a regalar als seus fillols el dia de Rams. Enguany la fira coincidirà amb la Fira Creativa, que té com a objectiu reunir artesans per tal que exposin les seves creacions.

Visita guiada «Llums cromàtiques» al Museu d'Arqueologia de Catalunya - Sant Pere de Galligants de Girona

12 h

Com sorgeix un element tan comú avui dia com és el vidre? Aquesta visita proposa resseguir l'època medieval per conèixer un dels seus usos: ser vitralls pels temples religiosos. Així es pot entendre el seu sentit simbòlic i funcional, com es realitzaven i com es cuida avui dia aquest patrimoni tan fràgil i alhora de gran bellesa.

Fira de l'embotit a Bescanó

10 h

La 24a edició de la Fira de l'embotit a Bescanó portarà a la població un mercat de productes alimentaris i moltes més altres activitats cim Trobada de motos Harley i Custom, de tractors i màquines antigues, de Vespa i de cotxes clàssics esportius, així com interncanvi de plaques de cava, diada castellera i sardanes. Evidentment, hi haurà tastets d'embotits durant tota la jornada.

Festival MOT a Girona

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana aterra a Girona el MOT, el festival literari que se celebra entre Olot i Girona. L'edició d'enguany, la sisena de la seva història, té com a fil conductor la Mediterrània sota el lema «El Mediterrani, un mar de pàgines». Aquest cap de setmana l'acció es troba la ciutat de Girona, on es podran veure diferents xerrades o fer un Ver-MOT amb autors.

Mercat Romà a Llagostera

Durant tot el dia

Llagostera fa un viatge al temps aquest diumenge i torna a l'època romana. Durant tot el dia, diferents actes com lluita de gladiadors, desfilades i recreacions romanes ambientaran la població. A més, també s'hi trobaran parades d'artesans, mostres d'oficis i escola de gladiadors.

Feria d'Abril a Empuriabrava

Durant tot el dia

Durant 4 dies, Empuriabrava es transporta a la famosa Feria d'Abril. No faltarà de res, sevillanes, actuacions de dansa, missa rociera i molta festa per a celebrar l'alegre festa andalusa.

ReFira a Port de la Selva

Durant tot el dia

La tradicional fira de l'Espàrrec de Port de la Selva s'ha reinventat aquesta edició. Enguany, comença el dissabte amb la botiga al carrer i una Ruta de tapes amb espàrrecs de bosc pels restaurants i bars del poble. Diumenge seguirà amb l'11a Fira de l'espàrrec, amb degustacions, paradetes, animació infantil i havaneres.