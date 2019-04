Cinc ciutats europees per descobrir aquesta Setmana Santa sortint des de l'aeroport de Girona

L'aeroport Girona - Costa Brava superarà aquesta Setmana Santa els 75.000 seients programats. Durant les vacances, que s'estenen des d'aquest divendres i fins al Dilluns de Pasqua, les diferents aerolínies han previst una oferta de 410 vols, que en total sumen 76.088 seients. A continuació, et presentem algunes de les ciutats on pots volar aquests dies des l'aeroport de Girona.



Pisa

Per què visitar-la? Pisa és una ciutat per la que qualsevol turista voldria passar almenys un cop a la vida. El millor de tot és que es pot visitar en només un dia i fer-ho a peu. La ciutat és molt a prop de Florència, i a poques hores de cotxe d'altres ciutats d'interés turístic com Venècia, Siena, Milà o Bolonya.



Què no et pots perdre? La visita imprescindible és a la Plaça dels Miracles, on trobes la Torre de Pisa, la Catedral i el Baptisteri. També és recomanable passar per Borgo Stretto, un dels carrers més pintorescos i animats de Pisa, o per la Piazza dei Cavalieri, on trobem el Palazzo della Carovana, un dels més bonics de la ciutat amb una façana espectacular.



Malta

Per què visitar-la? És molt a prop de Girona, té una temperatura agradable, té història i un patrimoni cultural imponent, la seva gastronomia és de les que val la pena conèixer; i és força econòmica si la comparem amb les grans ciutats europees.

Què no et pots perdre? La ciutadella de Mdina i les seves muralles, Rabat i les seves coves i catacumbes; Gozo, una formació rocosa semblant a la platja de les Catedrals de Ribadeo; Comino i la seva llacuna Blava. El millor de tot és anar recorrent el litoral i admirar la seva bellesa. I no us perdeu una visita als mercats locals, i recòrrer els carrers de la capital, la Valletta.

Bratislava

Per què visitar-la? Té un casc antic de dimensió humana, amb torres legants i un laberint de carrers on perdre't i trobar-te força sorpreses. La dimensió de la ciutat fa que amb menys de dos dies n'hi hagi prou per visitar els llocs més emblemàtics. La ciutat té 8 universitats i més de 50.000 estudiants, el que la converteix en una ciutat jove i amb una gran vida nocturna. Si teniu dies de vacances per endavant, Bratislava pot ser el punt de sortida per arribar fins a Viena (està a uns 60 quilòmetres) o Budapest (s'hi pot arribar en creuer pel riu Danubi). A més, Eslovàquia és un país petit, ple de parcs naturals que garanteixen paisatges de gran belles, i ple de castells.

Què no et pots perdre: El Castell de Bratislava, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat; la catedral gòtica de Sant Martí, situada davant del castell; el Palau Grassalkovich, residència del president eslovac que té uns jardins oberts al públic; l'ajuntament, situat a la Hlavné Naméstie (plaça principal), i el Palau del Primat, situat a pocs metres de l'ajuntament; l'església de Santa Isabel, un exemple d'art Nouveau; i el Nový Most (Pont Nou), que té una torre de prop de 100 metres d'altura coronada per un restaurant en forma d'OVNI amb vistes a tota la ciutat.

Bristol

Per què visitar-la? Tot i ser una ciutat postuària i industrial devastada durant la segona Guerra Mundial, la petita ciutat anglesa ens ofereix un impressionant port, edifícis romànics i gòtics amb el centre de la ciutat ampliament reconstruïda, on els barracons han sigut convertits en restaurants i galeries d'art. A més l'envolta un meravellós paisatge de muntanya.

Què no et pots perdre? Les seves nombroses esglésies victoriànes i georgiànes, el Jardí Zoològic de Bristol, la seva catedral, l'església de Santa Maria de Reddcliffe i el museu i galeria d'Art de Bristol. A més, pots gaudir d'un petit creuer pel riu Avon amb el transatlàntic britànic SS Great Britain.

Eindhoven

Per què visitar-la? Aquesta ciutat europea no apareix entre els principals destins turístics d'Europa, però té atractiu suficient per fer-hi una escapada. El fet de ser una ciutat universitària fa que tingui una important vida social i cultural. A més, està molt ben comunicada amb altres ciutats del país si disposes de més d'un cap de setmana.

Què no et pots perdre? Els seus carrers peatonals plens de botigues, centres comercials i bars; l'edifici Admirant i la seva torre de 105 metres d'alçada, la primera fàbrica de l'empresa de bombetes Philips, el museu Van Abbemuseum d'Art Modern, el parc Genneper, l'estadi de futbol del PSV, i anar de copes pel barri de Stationsplein.