Deu idees per sortir de casa aquest dissabte a Girona

Mercat «Food Trucks» a Salt

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

Salt tornarà a ser l'epicentre dels food trucks entre avui divendres, dia 12, i diumenge, 14, amb la tercera edició de la Food Truck Market&Co. Enguany l'esdeveniment comptarà amb la participació d'almenys una trentena de vehicles i, com és habitual, també inclou activitats paral·leles com activitats familiars per a nens i nenes o música en directe, amb Kuryous Link (divendres), Falciots Ninja i President Xai (dissabte) i David Busquets (diumenge). La Fira manté una doble visió amb un Espai Market on poder gaudir de l'oferta gastronòmica per al públic en general i un Espai Empresa dedicat als professionals i a les empreses que ofereixen productes i serveis relacionats amb el sector.

Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band a la Sala El Torín d'Olot

Dissabte 13, 20 h

Anna Roig torna als escenaris acompanyada dels catorze músics de la Big Band d'Àlex Cassanyes per interpretar una selecció de temes de la belle chanson francesa, a més d'algunes composicions del mateix Cassanyes. Hi sonaran arranjaments de peces de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Barbara, entre d'altres.

Dani Nel·lo a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Dissabte 13, 21 h

Després d'un any i mig de la gira de Dani Nel·lo i Los Saxofonistas Salvajes, el músic i compositor presenta la continuació d'aquesta aventura. Acompanyat d'alguns dels millors músics de rhythm and blues, jazz i rock'n'roll de l'escena estatal, reivindica el paper del saxo en la música popular, en la seva faceta més visceral i subversiva.

Fira de la Locomoció i Artesania a Fornells de la Selva

Dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

La locomoció és l'eix principal de la Fira Locomoció i Artesania. Dos dies dedicats a una mostra sobre locomoció però també a l'artesania i el col·leccionisme. S'hi poden trobar trens de vapor viu en un circuit, circuit d'educació viària, cotxes càssics, trobades de Harley-custom, i Ferraris o descarregada de slot.

Pavvla a l'Auditori C.C. La Mercè de Girona

Dissabte 13, 22 h

Pavvla s'ha convertit en la proposta indie més important de l'escena catalana. Amb el seu nou treball «Secretly hoping you catch me looking», s'ha consolidat al país i internacionalment, on cada vegada sona amb més força. Arriba aquest dissabte a Girona de la mà del Festival Strenes, amb el seu directe potent.

La millor Cervesa Artesana al Pavelló Firal d'Olot

Dissabte 13, de 10 h a 00 h

El Pavelló Firal acull la tercera edició de la Fira de la Cervesa Artesana d'Olot. Un esdeveniment en el qual es podran trobar algunes de les millors referències catalanes, així com gastronomia i animació. Els cervesers que hi participaran seran els següents: Terra Aspra, Santa Pau, Poch's, Hopsters, Quer, La Pirata, Espina de Ferro, Segarreta, Plaga, Senglaris, Sant Jordi i la Popaire.

Rosana a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Dissabte 13, 21 h

Amb 9 àlbums publicats, Rosana s'ha convertit en una de les artistes més reconegudes tant a nivell nacional com internacional. Des del llançament del seu primer disc el 1996 (Lunas Rotas) fins al dia d'avui, amb el seu recentment estrenat treball En la memoria de la piel, compta amb més de 15 milions de discos venuts a tot el món.

Rayden + Paula Grande a La Mirona de Salt

Dissabte 13, 21.30 h

David Rayden porta dos anys de gira amb el seu disc "Antònimo", gira que ha enllaçat amb la de presentació del seu últim treball, "Sinónimo". Aquest dissabte el presentarà a La Mirona amb Paula Grande com artista convidada. La catalana portarà el seu hip - hop a Salt.

L'Últim Indi al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 13, 21 h

Després de deixar Els Amics de les Arts, Eduard Costa va anunciar la seva carrera en solitari sota el nom de l'Últim Indi. Aquesta nova proposta veurà la llum de manera oficial al Festival Strenes aquest dissabte.

Dia Internacional de l'Art a Girona i comarques

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

La setemna edició del Dia Internacioal de l'Art porta a Girona i comarques una extensa programació d'activitats. Per aquesta edició, i com a tret de sortida, s'ha convidat al poeta i assagista Vicenç Altaió a fer el pregó que tindrà lloc el divendres 12 d'abril a les 20,30 h al Bòlit_PouRodó.