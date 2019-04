Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Mercat «Food Trucks» a Salt

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

Salt tornarà a ser l'epicentre dels food trucks entre avui divendres, dia 12, i diumenge, 14, amb la tercera edició de la Food Truck Market&Co. Enguany l'esdeveniment comptarà amb la participació d'almenys una trentena de vehicles i, com és habitual, també inclou activitats paral·leles com activitats familiars per a nens i nenes o música en directe, amb Kuryous Link (divendres), Falciots Ninja i President Xai (dissabte) i David Busquets (diumenge). La Fira manté una doble visió amb un Espai Market on poder gaudir de l'oferta gastronòmica per al públic en general i un Espai Empresa dedicat als professionals i a les empreses que ofereixen productes i serveis relacionats amb el sector.

Fira de la Locomoció i Artesania a Fornells de la Selva

Dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

La locomoció és l'eix principal de la Fira Locomoció i Artesania. Dos dies dedicats a una mostra sobre locomoció però també a l'artesania i el col·leccionisme. S'hi poden trobar trens de vapor viu en un circuit, circuit d'educació viària, cotxes càssics, trobades de Harley-custom, i Ferraris o descarregada de slot.

Visita «els Ibers i el mar» al Jaciment Iber de Castell de Palamós

Diumenge 14, 12.30 h

«Els ibers i el mar» és la proposta que, de la mà dels tècnics del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret proposa interpretar el jaciment de Castell, la història del qual els científics estan reconstruint a partir del seu enclavament estratègic per al comerç del territori amb els pobles de la Mediterrània.

«El preu» d'Arthur Miller al Teatre Municipal de Roses

Diumenge 14, 18 h

Sílvia Munt porta a escena aquest clàssic d'Arthur Miller. Dos germans es retroben després de 16 anys sense parlar-se. D'aquí a poc temps, la casa familiar ha de ser enderrocada i en Víctor, un humil policia a punt de retirar-se, i la seva dona Esther convoquen el germà gran, en Walter, cirurgià d'èxit, a una trobada amb un taxador.

La Passió de Sant Climent de Sescebes

Diumenge 14, 18 h

La tradicional Passió de Setmana Santa torna a Sant Climent de Sescebes, en un dels paratges més especials de la zona: l'Hort d'en Cusí, un espai únic i peculiar de l'Alt Empordà.

Marxa BTT Conca del Daró a La Bisbal d'Empordà

Diumenge 14, 8 h

El Club Ciclista Daró organitza per 22a edició, la Marxa de la Conca del Daró, un recorregut a través del riu. Enguany hi ha dos recorregut, el llarg, amb més de 40 quilòmetres, o el curt, de vint quilòmetres.

Fira del Senglar d'Osor

Diumenge 14, durant tot el dia

El senglar serà el protagonista aquest diumenge a Osor, amb fira de productes artesans, tastets de senglar, espai de brocanters, Cuina de senglar als restaurants del poble, activitats infantils i cercaviles.

Festival Rumbesca a Sant Gregori

Diumenge 14, durant tot el dia

Sant Gregori es posa a ballar al ritme de la Rumba Catalana aquest diumenge, amb activitats per a tota la família al voltant de la rumba. La diada acabarà a la tarda amb una ballada de rumba catalana a càrrec de Txarly Brown i Betty Sánchez, i el duet en directe Rumcatatà.

Dia Internacional de l'Art a Girona i comarques

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14, durant tot el dia

La setemna edició del Dia Internacioal de l'Art porta a Girona i comarques una extensa programació d'activitats. Per aquesta edició, i com a tret de sortida, s'ha convidat al poeta i assagista Vicenç Altaió a fer el pregó que tindrà lloc el divendres 12 d'abril a les 20,30 h al Bòlit_PouRodó.