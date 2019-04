«Black Summer»: El judici final

The Walking Dead va instaurar dos motllos televisius: el de la sèrie de zombis que es pren el gènere molt seriosament i també la història apocalíptica totalment exempta de sentit de l'humor.Black Summer, producció de Netflix a càrrec dels responsables deZ Nation, apel·la a aquest estil per provar de transmetre l'angoixa de viure el nostre judici final.

Dit d'una altra manera: Black Summer passa completament d'entretenir-se a analitzar l'absurd d'algunes situacions o treure punta a les lectures polítiques del seu context narratiu per lliurar-se a un desenfrenat exercici d'acció i suspens que porta el survival a la seva màxima expressió. No hi ha grans pauses ni diàlegs pensats per reconfortar el personal: del que es tracta és d'abocar l'espectador a vuit episodis de corredisses i ensurts en què qualsevol cosa sembla possible i en què els zombis campen per la pantalla sense cap mena de limitació. És bona? No especialment, perquè no deixa de ser una més de la persistent cosa zombi i la seva falta de matís la torna fins i tot impertinent, però s'ha de reconèixer que tècnicament està molt ben resolta i com a festival de sang i fetge és molt funcional. La història és, en aquest sentit, molt minsa. Segueix un grup de personatges d'una comunitat benestant nord-americana que un bon dia es desperta amb l'evidència que els no-morts han decidit alimentar-se d'ells. Enmig de la caòtica evacuació, una mare intenta sobreviure a l'apocalipsi mentre busca la seva filla. I fins aquí el drama. La resta consisteix a situar els personatges en cliffhangers passats de rosca que potser no aporten res denou al gènere, però que com a mínim tenen l'encert de ser honestos amb l'espectador.

Creada per Karl Schaefer i John Hyams (fill del cineasta Peter Hyams, un dels grans artesans del cinema d'acció de tots els temps), Black Summer és un divertiment que segurament posarà nerviosos els amants de les dramatúrgies rigoroses, però només per això ja desperta una immediata simpatia. Els seus productors, dèiem, ja van demostrar a Z Nation que podien superar The Walking Dead al seu propi terreny tirant de la sèrie B més desacomplexada, i d'alguna manera ara ens venen a vendre la mateixa moto però sense la càrrega irònica de la seva predecessora. El repartiment de la sèrie està encapçalat per Jaime King, Justin Chu Cary, Kelsey Flower, Gwynyth Walsh, Christine Lee, Mustafa Alabssi, Erika Hau, Sal Velez Jr. i Edsson Morales.