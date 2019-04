Molt més que escoltar música

Des de fa ja alguns mesos estem provant diversos models d'altaveus intel·ligents, i el resultat està sent tan satisfactori que, quan toca quedar-te sense, no pots més que trobar-los a faltar. I molt. Potser el primer que caldria explicar és què pot fer un altaveu intel·ligent. I la veritat és que poden fer gairebé de tot. En l'ús diari, per al que més els hem utilitzat ha estat per a escoltar música. Al cap i a la fi, per molt intel·ligents que siguin, no deixen de ser altaveus. En aquest aspecte destaca -i molt- el HomePod d'Apple, que és el que millor qualitat de so ofereix.

L'altre gran ús que es dona a aquest tipus de dispositius és el d'usar-lo com a gran enciclopèdia setciències. En aquest sentit, tant els models echo d'Amazon com els de Google Home o el ja esmentat HomePod funcionen exactament igual. És igual si els demanes la llista dels reis gots, el temps que farà a Tegucigalpa o el nom de la gosseta de Kim Kardashian. Tots tenen resposta. I fins i tot fan de traductor! I això no només és educatiu, sinó també divertit. Ni us podeu arribar a imaginar com es diu gamba en albanès...

Però sens dubte l'ús més interessant d'un altaveu intel·ligent, i el que ofereix un millor potencial de cara al futur, és el de centre de control de la llar intel·ligent. I és que aquí comença tot. Des d'un d'aquests altaveus es poden encendre els llums de tota la casa, es poden activar alarmes i sensors de moviment, regular la temperatura dels radiadors, controlar l'aire condicionat, encendre i apagar càmeres de videovigilància... La llista és inacabable.

Però com tot en aquesta vida, la perfecció no existeix. Les tres plataformes existents -Google Home, Amazon Alexa i Siri d'Apple- són incompatibles entre elles, de manera que tots els accessoris necessaris per convertir les nostres anodines cases en llars intel·ligents han de ser específics per a l'altaveu que hàgim decicit comprar. I és que, sense aquests accessoris extra, no hi ha casa intel·ligent, per molt que el nostre altaveu sí que ho sigui.

Per a què serveix un altaveu intel·ligent?

A la pàgina web podràs trobar una ressenya en vídeo del HomePod d'Apple, en què expliquem quines son algunes de les coses que es poden fer amb aquest dispositiu intel·ligent. L'altaveu que millor qualitat de so té de tots els que hem provat fins al moment permet, entre altres coses, realitzar consultes de tot tipus i fins i tot encendre els llums de casa.