Les propostes per sortir de casa aquesta setmana santa a les comarques gironines

Bandera de Catalunya a Bellcaire

Divendres 19, 17 h, 19 h i 21 h

Cada Divendres Sant, el nucli històric de Bellcaire d'Empordà reviu la fi del Comtat d'Empúries tot passejant pels escenaris medievals del poble, mentre al carrer Major i al voltant del castell s'hi instal·la un gran mercat medieval. Les escenes de l'espectacle Bandera de Catalunya recreen fets històrics succeïts a la zona.

Mercat Medieval a Calonge

Dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

El Mercat Medieval és una de les activitats més populars que se celebren a Calonge. Durant dos dies, en concret el dissabte i diumenge de Setmana Santa. En aquests dos dies, el nucli antic es converteix en un mercat de productes artesanals de qualitat que és l'escenari de nombrosos espectacles i activitats per a tots els públics.

El Cornut i l'Arbre a Cornellà del Terri

Dilluns 22, 12 h

Coincidint amb el Dilluns de Pasqua, la plaça del Maig de Cornellà del Terri viurà un any més la tradicional plantada de l'arbre del Maig i el Ball del Cornut, declarada festa tradicional d'interès nacional. Hi participaran els portadors de l'arbre, els balladors, el Cornut i els acompanyants, i l'acte acabarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Porqueres.

Mercat del Brunyol a Sant Feliu de Guíxols

Divendres 19 i dissabte 20, durant tot el dia

Coincidint amb la Setmana Santa, Sant Feliu de Guíxols treu els seus millors brunyols al carrer, en un mercat que marca el tret de sortida de la primavera i de la temporada turística. Mostra d'artesans i d'oficis relacionats amb el brunyol (dolç típic del municipi), amb una gran oferta de tallers, tastets i espectacles per fer tota la família. Com a novetat, aquest any també s'hi trobaran els food trucks de Nomad.

Fira Medieval a Hostalric

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

Hostalric celebrarà la 23a edició de la Fira Medieval els dies 19, 20 i 21 d'abril. Aquest esdeveniment fa que, any rere any, durant el divendres, dissabte i el diumenge de Setmana Santa, el municipi d'Hostalric es converteixi en una vila medieval amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d'aquelles dates. Amb això, també es pretén commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi, el qual era cap i centre de tot l'extens vescomtat de Cabrera. Les activitats tindran com a escenari el nucli històric de la vila, el castell, el pati d'armes i el fossat del castell, el Portal de Barcelona, la cova Relliguer o el claustre de l'ajuntament. Durant els dies de la Fira, es faran visites guiades al castell i es podrà entrar gratuïtament a la torre dels Frares i a la muralla.

Processó de setmana santa a Girona

Divendres 19, 18.30 h

Girona acull el divendres la tradicional processó de setmana santa, amb els seus coneguts Manaies, que enguany, per primera vegada a la història, comptarà amb dones entre els desfilants. La processó acabarà a la Catedral, aproximadament a les 11 de la nit, amb un rendiment d'honors a la Santa Creu i un cant del Crec en un Déu amb benedicció final.

La Passió de Sant Climent de Sescebes

Divendres 19 i diumenge 21, 18 h

La tradicional Passió de Setmana Santa torna a Sant Climent de Sescebes, en un dels paratges més especials de la zona: l'Hort d'en Cusí, un espai únic i peculiar de l'Alt Empordà.

Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l'Empordà a Garriguella

Dissabte 20, a partir de les 9.00

Brunyols de l'Empordà acompanyats d'una bon garnatxa. Aquesta és la proposta gastronòmica que es podrà degustar a Garriguella aquest dissabte. La XXII edició de la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l'Empordà inclourà, a més de degustacions, tallers infantils, música en viu, sardanes i espectacles d'animació al carrer.

El ball del xai be a la Plaça Major d'Olot

Dissabte 20, 18.00 h

El ball del Xai Be d'Olot data del segle XV, i era ballat el Dissabte de Glòria per un grup de pastors per celebrar la fi de la Quaresma. Aquesta dansa tradicional és una de les quatre més antigues de Catalunya, que el 1850 es va deixar de ballar. L'any 2007, l'Esbart Olot va decidir recuperar la tradició i crear una coreografia inspirada en l'acte tradicional. La festa arrencarà amb una cercavila a càrrec dels Bastoners i Grallers d'Olot.

La festa dels Romans al Nucli antic de Sant Climent Sescebes

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21Durant tot el dia

Sant Climent Sescebes celebra entre divendres i diumenge una nova edició del Mercat Romà, que es du a terme paral·lelament a la popular passió. L'esdeveniment inclou campament romà, escola de gladiadors per a nens, contacontes, teatre al carrer, espectacles de màgia i altres activitats per a tots els públics.

Zoo i Lágrimas de Sangre a la Zona de barraques de L'Escala

Dissabte 20, 20.30 h

El festival Ítaca arrenca aquest dissabte a l'Escala amb una nit de concerts de la mà dels grups Zoo, Lágrimas de Sangre i Suu, a més d'una sessió Flaixbac amb Carles Pérez, que allargarà la festa fins a la matinada. Els concerts tindran lloc a la zona de barraques del municipi, situada a l'aparcament de l'avinguda Francesc Macià.

Espectacle visual «Tossa, font de llum» a Tossa de Mar

Divendres 19 i dissabte 20, 21 h

A la platja Gran de Tossa i al Passeig del Mar es podrà observar aquest innovador espectacle de llum, mapping i so a les muralles de Tossa, basat en la llegenda local d'El llibre de Tossa de Josep Palau.

Caramelles i Corrandes a Sant Miquel de Campmajor

Dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

Com cada setmana santa, torna la tradicional cantada de Caramelles i Corrandes a càrrec del Grup de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor. El dissabte s'inicia a les 6 de la tarda, amb cantades a les cases del poble, seguit d'una cantada al sindicat. El diumenge, la cantada general serà davant de l'església.

Festival còmic a Figueres

Del 17 al 21 d'abril

Figueres es prepara per riure durant tot le cap de setmana amb espectacles de tota mena i per a tots els públics. Bruno Oro, el Mag Lari o activitats com un concurs d'imbecil·litat o Ioga de riure, son algunes de les propostes d'aquest festival, que enguany arriba a la seva dotzena edició.

La dansa de la mort a Verges

Dijous 18, a partir de les 17 h

En una de les representacions més populars de la Setmana Santa a Girona, el poble de Verges s'aboca la nit de Dijous Sant amb la representació del misteri de la Passió i una Processó de Verges que inclou la reconeguda Dansa de la Mort.

Nit Salsera a La Mirona de Salt

Dijous 18, 22.30 h

Els campions mundials de salsa seran aquest dijous a La Mirona per a fer ballar al ritme de les danses llatines: salsa, bachata, merengue, timba, etc. La mñusica anirà a càrrec de Patente Urbana.

Processó a Blanes

Divendres 19 i diumenge 21

Amb el Campament Manaia com a novetat, la ciutat selvatana celebra diferents desfilades de manaies durant tot el cap de setmana. Diumenge celebra una processó de la imatge de la Mare de Déu i un Cant de l'Àngel al carrer Raval.

Via Crucis a Sant Hilari Sacalm

Divenres 19, 19 h

Des de fa més de 300 anys, a Sant Hilari Sacalm per Setmana Santa se celebra el Via Crucis Vivent. Una de les escenes més emotives, que és la que ha donat més renom al Via Crucis Vivent, és el Calvari. Amb l'escenari situat als afores de la població, la magnífica interpretació dels actors, juntament amb una excel·lent il·luminació i subratllat amb l'acústica de la música, captiva, any rere any a aquests milers de visitants.