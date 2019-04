Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Mercat Medieval a Calonge

Durant tot el dia

El Mercat Medieval és una de les activitats més populars que se celebren a Calonge. Durant dos dies, en concret el dissabte i diumenge de Setmana Santa. En aquests dos dies, el nucli antic es converteix en un mercat de productes artesanals de qualitat que és l'escenari de nombrosos espectacles i activitats per a tots els públics.

Fira Medieval a Hostalric

Durant tot el dia

Hostalric celebrarà la 23a edició de la Fira Medieval els dies 19, 20 i 21 d'abril. Aquest esdeveniment fa que, any rere any, durant el divendres, dissabte i el diumenge de Setmana Santa, el municipi d'Hostalric es converteixi en una vila medieval amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d'aquelles dates. Amb això, també es pretén commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi, el qual era cap i centre de tot l'extens vescomtat de Cabrera. Les activitats tindran com a escenari el nucli històric de la vila, el castell, el pati d'armes i el fossat del castell, el Portal de Barcelona, la cova Relliguer o el claustre de l'ajuntament. Durant els dies de la Fira, es faran visites guiades al castell i es podrà entrar gratuïtament a la torre dels Frares i a la muralla.

La Passió de Sant Climent de Sescebes

18 h

La tradicional Passió de Setmana Santa torna a Sant Climent de Sescebes, en un dels paratges més especials de la zona: l'Hort d'en Cusí, un espai únic i peculiar de l'Alt Empordà.

La festa dels Romans al Nucli antic de Sant Climent Sescebes

Durant tot el dia

Sant Climent Sescebes celebra entre divendres i diumenge una nova edició del Mercat Romà, que es du a terme paral·lelament a la popular passió. L'esdeveniment inclou campament romà, escola de gladiadors per a nens, contacontes, teatre al carrer, espectacles de màgia i altres activitats per a tots els públics.

Caramelles i Corrandes a Sant Miquel de Campmajor

10.30 h

Com cada setmana santa, torna la tradicional cantada de Caramelles i Corrandes a càrrec del Grup de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor. El dissabte s'inicia a les 6 de la tarda, amb cantades a les cases del poble, seguit d'una cantada al sindicat. El diumenge, la cantada general serà davant de l'església.

Festival còmic a Figueres

Del 17 al 21 d'abril

Figueres es prepara per riure durant tot el cap de setmana amb espectacles de tota mena i per a tots els públics. Bruno Oro, el Mag Lari o activitats com un concurs d'imbecil·litat o Ioga de riure, son algunes de les propostes d'aquest festival, que enguany arriba a la seva dotzena edició.

Processó a Blanes

11.15 h

Amb el Campament Manaia com a novetat, la ciutat selvatana celebra diferents defilades de manaies durant tot el cap de setmana. Diumenge celebra una processó de la imatge de la Mare de Déu i un Cant de l'Àngel al carrer Raval.