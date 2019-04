Els 5 imprescindibles del Sismògraf

El Festival Sismògraf arriba a la 11a edició amb la generació Millenial de protagonista. Part de la programació està dedicada a ballarins i ballarines que encara busquen el seu espai al mon de la dansa.

Dels gairebé 50 espectacles que s'han programat al Festival, n'hem seleccionat els 5 imprescindibles

Itinerari en bicicleta

Novetat aquest 2019, pretén fer arribar la dansa a espai d'Olot on el Sismògraf no hi arriba normalment. L'itinerari tindrà lloc dissabte al matí, i seguirà una ruta concreta en bicicleta amb tres parades a espectacles. El primer serà JINX103 de József Trefeli & Gabor Varga, seguirà l'espectacle Meeting Point de Ertza i acabarà amb Pinkfish d'Ana Borrosa.

SismoHop

La cultura urbana agafarà el protagonisme al centre de la ciutat el dissabte per a mostrar les creacions més recents en dansa urbana. A partir de les 5 i durant dues hores, aproximadament, diverses companyies presentaran els seus espectacles a la Plaça Major. Dins del SismoHop s'hi agrupen els espectacles A Risas de The Jokerz, Perception de Julien Rossin, Indala de David Vento i Mawu de Aina Lanas.

Nuà de Raquel Gualtero

Una selecció de peces musicals dels segles XI i XII composades per dones amb la veu d'Anaïs Oliveras i el cos de Raquel Gualtero. Un espectacle intimista que no compta ni amb suport escenogràfic, sonor ni instrumental, només el cos i la veu. Es podrà veure el dijous 25 a les 7 de la tarda al Museu dels Sants.

Apilats

L'espectacle Apilats consta de quatre peces de dansa, creadors pels finalistes del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2018. Es presenten com a conjunt però no tenen res a veure una amb l'altre, una peça composta de quatre peces. Apilats son The Milk de Daniel Fernández, Unitats de xoc II de Tuixén Benet, Lord M27 de Javier Guerrero i Get no de Irene García / La Quebra. Al Teatre Principal d'lot, el divendre s26 a les 7 de la tarda.

Itinerari de dansa al Parc Nou

L'estrella del Sismògraf torna a portar la dansa al Parc Nou. Cinc companyies presenten, diumenge al matí, els seus espectacles a diferents espais del Parc Nou d'Olot. La Cia. de Dansa Iker Gómez - Teatre Físico presenta El lago de les Cisnes (el pequeño), la Cia. Unaiuna porta el seu espectacle All-Inclusive. També hi participaran Iván Benito amb galápago, La Intrusa amb Galápago i Caroline Laurin-Beaucage amb l'espectacle Habiter sa Mémoire.