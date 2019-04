Onze idees per sortir de casa aquest dissabte a Girona

La dansa del Sismògraf a Olot

Del divendres 26 al dilluns 29

Olot acull fins dilluns la setena edició del Sismògraf, el festival que detecta el moviment. Un esdeveniment que proposa viure intensament la dansa, amb noves creacions que es presenten a la capital de la Garrotxa. El festival manté, en aquesta edició, el propòsit de ser alhora un mercat i una festa de la dansa oberta a la ciutadania.

La Festa Major del Festival Strenes a plaça Catalunya de Girona

A partir de les 6 de la tarda

Repetint la reeixida fórmula dels últims anys, el festival Strenes obre la seva programació, aquest divendres i dissabte, a la ciutat de Girona, amb la seva Festa Major a la plaça Catalunya. L'esdeveniment, totalment gratuït, arrencarà divendres a les 7 de la tarda amb l'actuació del Joina. Tot seguit, a les 8 del vespre, pujarà a l'escenari Lildami. A les 10 de la nit serà el torn de Delafé i a la mitjanit tancaran la primera jornada els Buhos. Dissabte la festa començarà a les 6 de la tarda amb Aliena. A les 8 del vespre, la Balkan Paradise Orchestra serà l'encarregada de posar la música. A les 10 de la nit serà el torn de Joan Garriga i a les 12 de la matinada, clouran la festa els navarresos Iseo & Dodosound. Com l'any passat, la festa comptarà amb una zona de gastronomia (Food Trucks) i servei de bar.

Fires de la Santa Creu a Figueres

Del divendres 26 al diumenge 5 de maig

Les Fires i Festes de la Santa Creu, la festa major de Figueres, celebren enguany el seu sisè centenari amb un ventall de més de 200 propostes que combinen tradició i modernitat per arribar a un públic per totes les edats. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és el canvi de data d'una de les activitats més multitudinàries de les Fires, la rua infantil, que enguany se celebrarà el segon diumenge per tal de no fer-la coincidir amb les eleccions generals del 28-A. A més, l'envelat instal·lat a la plaça Catalunya ha ampliat el seu aforament i acollirà gran part dels concerts tradicionals amb orquestres com La Selvatana, la Maravella o la Principal de la Bisbal.

Fira Comarcal de Primavera a Campllong

Durant tot el dia

Campllong celebra aquest cap de setmana la 37a edició de la seva Fira Comarcal de Primavera, un esdeveniment que s'ha convertit en tot un referent en el món rural i comercial, a més de ser un reclam per a tots els públics. Entre dissabte i diumenge, la fira ofereix tota mena d'activitats que barregen la tradició amb l'oci i la cultura.

FestaEel Pi de la Primavera a la plaça Poeta Sitjar de Castell d'Aro

16.30 h

La festa s'inicia dissabte amb la festa del pi, que comença amb una cercavila des de la plaça Poeta Sitjar a la recerca de l'arbre escollit, que tot seguit és traslladat a la plaça. A la plaça hi actuaran els Trabucaires de Cardedeu. Al vespre, l'activitat es concentra a la Polivalent, on s'hi fa una nova edició dels tastets de cuina i un ball popular.

La dansa de Baal amb «Miramiró» al Teatre de Lloret de Mar

12.00 h

La companyia mallorquina Baal arriba aquest dissabte a Lloret de Mar amb la seva obra més lloada per crítica i públic. Miramiró és un espectacle on les figures i dibuixos del pintor Joan Miró cobren vida a través de la dansa. Un espectacle per a tota la família que vol servir per celebrar el Dia Internacional de la Dansa.

26è Concurs de Pastissos Casolans al Passeig del mar de Sant Feliu de Guíxols

18 h

L'Associació d'Amics de l'Ermita i Paratge de Sant Elm organitza la 26a edició del Concurs de Pastissos Casolans, on tothom qui ho vulgui podrà participar amb el seu pastís, que serà valorat per un jurat format per tres pastissers de la ciutat. A més, hi haurà degustació dels pastissos i actuació dels alumnes de l'escola de dansa Dansanimàlia.

Noa a l'Auditori de Girona

21 h

La cantant israeliana presenta a l'Strenes el seu nou treball discogràfic Letters To Bach, un disc basat en les cançons de Johan Sebastian Bach, produït per Quincy Jones.

Bona Gent de Quim Masferrer al Teatre de Bescanó

20.30 h

Quim Masferrer presenta el seu espectacle dedicat als espectadors, un homenatge al públic en un espectacle únic i irrepetible, ja que cada públic és diferent i n'és el protagonista.

Begur en flor a Begur

Durant tot el dia

Un total de 30 espais decorats amb flors i art a tot el nucli antic de Begur i les seves platges, a més de xerrades i tallers per tota la ciutat. A part, els aparadors dels comerços i les balconades de la població, també gaudiran d'una excepcional decoració florida.

La Festa de la Malavella, esoterisme i misteri d'una llegenda feudal a Caldes de Malavella

Durant tot el dia

Amb la voluntat de recuperar la llegenda de la Malavella i lligar-ho així amb el món imaginari i ocult, l'any 2010 va néixer la festa de la Malavella. Durant tres dies, el municipi selvatà es converteix en un referent del folklore de Caldes.