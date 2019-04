Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La dansa del Sismògraf a Olot

Del divendres 26 al dilluns 29

Olot acull fins dilluns la setena edició del Sismògraf, el festival que detecta el moviment. Un esdeveniment que proposa viure intensament la dansa, amb noves creacions que es presenten a la capital de la Garrotxa. El festival manté, en aquesta edició, el propòsit de ser alhora un mercat i una festa de la dansa oberta a la ciutadania.

Fires de la Santa Creu a Figueres

Del divendres 26 al diumenge 5 de maig

Les Fires i Festes de la Santa Creu, la festa major de Figueres, celebren enguany el seu sisè centenari amb un ventall de més de 200 propostes que combinen tradició i modernitat per arribar a un públic per totes les edats. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és el canvi de data d'una de les activitats més multitudinàries de les Fires, la rua infantil, que enguany se celebrarà el segon diumenge per tal de no fer-la coincidir amb les eleccions generals del 28-A. A més, l'envelat instal·lat a la plaça Catalunya ha ampliat el seu aforament i acollirà gran part dels concerts tradicionals amb orquestres com La Selvatana, la Maravella o la Principal de la Bisbal.

Fira Comarcal de Primavera a Campllong

Durant tot el dia

Campllong celebra aquest cap de setmana la 37a edició de la seva Fira Comarcal de Primavera, un esdeveniment que s'ha convertit en tot un referent en el món rural i comercial, a més de ser un reclam per a tots els públics. Entre dissabte i diumenge, la fira ofereix tota mena d'activitats que barregen la tradició amb l'oci i la cultura.

Mostra del Vi DO Empordà a la plaça Catalunya de Roses

17 h

Emmarcada dins del Festival Vivid, la Mostra del DO Empordà de Roses dona a conèixer els productes del territori. Diversos cellers de l'Empordà seran presents aquest diumenge a la plaça Catalunya. també hi haurà activitats per als menuts, amb la Gimcana Vi-Kids.

La lírica dels «Tenors» al Teatre de Salt

18 h

Aquest diumenge, el Teatre de Salt acull Tenors, un espectacle per a tots els públics protagonitzat per Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i Albert Mora, que parodia el món de l'òpera. La companyia Illuminati presenta un homenatge emotiu a l'univers líric, concretament als famosos concerts dels Tres Tenors.

Fira de les Herbes a Peratallada

Durant tot el dia

Peratallada està estretament lligat a les herbes, i per això celebra la Fira de les Herbes. Durant tot el dia, es podran trobar tota mena d'herbes a les parades artesanes, es podran fer tallers per a elaborar olis o sals, degustacions d'herbes, actuacions i xerrades sobre plantes i herbes.

Bona Gent de Quim Masferrer al Teatre de Bescanó

18 h

Quim Masferrer presenta el seu espectacle dedicat als espectadors, un homenatge al públic en un espectacle únic i irrepetible, ja que cada públic és diferent i n'és el protagonista.

Begur en flor a Begur

Durant tot el dia

Un total de 30 espais decorats amb flors i art a tot el nucli antic de Begur i les seves platges, a més de xerrades i tallers per tota la ciutat. A part, els aparadors dels comerços i les balconades de la població, també gaudiran d'una excepcional decoració florida.

La Festa de la Malavella, esoterisme i misteri d'una llegenda feudal a Caldes de Malavella

Durant tot el dia

Amb la voluntat de recuperar la llegenda de la Malavella i lligar-ho així amb el món imaginari i ocult, l'any 2010 va néixer la festa de la Malavella. Durant tres dies, el municipi selvatà es converteix en un referent del folklore de Caldes.