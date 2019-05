1 de maig: Les propostes per sortir de casa

Fires de la Santa Creu · Figueres

Les Fires i Festes de la Santa Creu, la festa major de Figueres, celebren enguany el seu sisè centenari amb un ventall de més de 200 propostes que combinen tradició i modernitat per arribar a un públic per totes les edats.

Consulta tots els actes d'aquest dimecres 1 de maig.

La Fira del Primer de Maig porta activitats i festa al centre · Olot

Al llarg de tot el dia se celebra la tradicional firal del Primer de Maig amb les activitats que tornaran al Firal. Durant la jornada tindrà lloc la fira multisectorial al centre de la ciutat amb la fira del vehicle nou, el mercat extraordinari de roba, el mercat del fisc i la fira de les andròmines, entre d'altres.



Festa major de Celrà · Celrà

- A les 9 del matí al circuit trobada de cotxes de radiocontrol.

- A les 10 del matí inici de la baixada de carretons des de la Torre Desvern.

- A 2/4 d'1 del migdia a la Torre Desvern picnic musical.

- A 2/4 de 7 de la tarda a la Torre Desvern dansa.



Festa del pedal · Torroella de Montgrí

A les 10 del matí amb sortida des de davant l'Espai Ter festa del pedal amb anada i tornada fins a la Gola per la mota del Ter.



Festa de la Santa Creu · Tossa de Mar

- A les 12 del migdia a l'esglés parroquial ofici solemne amb acompanyament d'orquestra i seguidament processó i beneficció del terme.

- A la 1 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament els participants presentaran les creus al concurs.

- A 2/4 de 2 del migdia a la plaça d'Armes de la Vila Vella sardanes amb la cobla Genisenca.

- A les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament lliurament dels premis del concurs de creus de flors.

- A les 6 de la tarda a la plaça d'Armes de Vila Vella sardanes



Lax'n Busto presenta el seu disc «Polièdric» al festival Strenes · Girona

A les 7 de la tarda, a l'Auditori de Girona, concert a càrrec de Lax'n Busto, dins el festival Strenes. Després d'un temps de silenci, tornen aquest any amb «Polièdric». Un nou disc on per primera vegada compten amb sis cantants. Cal destacar les col·laboracions de Ramon Mirabet o Miquel Abras, entre ells.



El CaixaForum explora l'univers dels faraons amb una exposició · Girona

El Caixa Forum Girona acull, fins al 25 d'agost, l'exposició «Faraó, rei d'Egipte». Els faraons eren els encarregats de protegir Egipte dels seus enemics i de garantir la maat, l'ordre de l'univers. A través d'una col·lecció d'objectes procedents del British Museum, aquesta exposició explora els ideals, el simbolisme i la ideologia d'aquests faraons.



Sardanes · Girona

A partir de 2/4 d'11 del matí i a la tarda a partir de les 4 als jardins de la Devesa 62è Aplec de la Sardana i 41a Trobada Sardanista Infantil amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A la tarda es farà el concurs de colles improvisades.



Concerts · Olot

A 2/4 de 7 de la tarda a la sala El Torin, concert a càrrec de Doctor Prats. El concert, que formarà part de la gira Avui lluny és més a prop, busca recollir fons per al projecte #Invulnerables de sor Lucía Caram i l'Obra Social 'la Caixa', destinat a la lluita contra la pobresa infantil.