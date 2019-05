Hi ha pel·lícules que es presten a equívocs per la manera com es venen, o també pels noms destacats al cartell. Keepers, el misterio del faro en seria un exemple flagrant: veient la seva (modesta) promoció, qualsevol diria que es tracta d'un thriller a costa de la popularitat del seu actor principal, Gerard Butler, o fins i tot una «explotation» de la bona forma actual de les intrigues de procedència nòrdica. Però resulta que aquest film de baix pressupost i aires molt enigmàtics, presentat al darrer Festival de Sitges, és una sorprenent subversió dels cànons del gènere gràcies a la seva lloable concepció de les atmosferes, una història que no defuig ni una de les seves possibilitats expressives (es basa en una llegenda popular, i aprofita l'avinentesa per explorar el que hi ha de suggestiu en l'imaginari marítim) i una execució formal plena de matisos que entronca amb els grans thrillers britànics dels anys 60 i 70. I pel que fa a Butler, actor que s'insisteix a veure de baixa estofa malgrat que acumula algunes bones pel·lícules i una solvència generalment inqüestionable, no fa altra cosa que anar-li a favor. Per una banda, perquè la popularitat de l'actor ha estat clau perquè la pel·lícula es rodi i trobi una distribució més o menys normalitzada, i per l'altra perquè la seva interpretació és un dels al·licients d'aquest film.

Keepers, el misterio del faro comença quan Thomas, James i Donald arriben a una illa abandonada per fer-se càrrec del far, que té molta història al darrere i requereix d'un manteniment especial. Al principi, els tres protagonistes assumeixen les rutines habituals de la seva feina i no hi ha res que els porti a pensar que s'alteraran. Però de cop i volta es veuen involucrats en un misteri que no només s'escapa completament a la seva comprensió, sinó que els emmiralla al seu propi aïllament. Per acabar-ho de complicar, un misteriós vaixell entra en escena i precipita els esdeveniments fins a extrems insospitats. Dirigida per Kristoffer Nyholm, que té al seu currículum diversos episodis de grans sèries com Taboo i The Killing, Keepers, el misterio del faro destaca per la seva rigorosa ambientació i per un tempo narratiu que embolcalla l'espectador en un misteri que arriba a fer-se epidèrmic. Al costat de Butler, també productor de la pel·lícula, destaca la presència d'Ólafur Darri Ólafsson, Gary Lewis, Søren Malling i el veterà Peter Mullan.