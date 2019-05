Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques gironines

Macaco a les Escales de la Catedral

Dissabte 4, 21 h

Daniel Carbonell, conegut com a Macaco, presenta el seu nou treball discogràfic a les Escales de la Catedral, que veurà la llum aquesta primavera. Evidentment, no s'oblidarà dels temes que li han donat fama mundial, com «Moving» o «Puerto Presente».

Concert de Mishima a les Escales de la Catedral

Divendres 3, 21 h

Mishima fa 20 anys, i per a celebrar-ho presenten la gira «Potser ens hauríem de preocupar», on es farà un repàs a les cançons més emblemàtiques de la banda barcelonina, les que els han dut fins a l'actualitat, en plena maduresa i en el cim de la seva carrera.

El Carnaval de Carnavals a Platja d'Aro

Dissabte 4, 17 h

Les millors colles de Carnaval de Castell-Platja d'Aro i de les comarques gironines tenen una cita aquest dissabte a Platja d'Aro, a la segona edició de la rua d'El Carnaval dels Carnavals. 22 colles i més de 1.200 persones desfilaran a partir de les 5 de la tarda per les avingudes Cavall Bernat i s'Agaró i optaran a 8.600 euros en premis. A 2/4 de 8, hi haurà ball amb l'Orquestra Gira-sol i a la mitja part s'entregaran els premis.

Fires de la Santa Creu a Figueres

Del divendres 26 al diumenge 5 de maig

Les Fires i Festes de la Santa Creu, la festa major de Figueres, celebren enguany el seu sisè centenari amb un ventall de més de 200 propostes que combinen tradició i modernitat per arribar a un públic per totes les edats. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és el canvi de data d'una de les activitats més multitudinàries de les Fires, la rua infantil, que enguany se celebrarà el segon diumenge per tal de no fer-la coincidir amb les eleccions generals del 28-A. A més, l'envelat instal·lat a la plaça Catalunya ha ampliat el seu aforament i acollirà gran part dels concerts tradicionals amb orquestres com La Selvatana o la Principal de la Bisbal.

Guíxols Flors a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

Amb la primavera, arriben les flors a les poblacions gironines. Aquest cap de setmana és el torn de Sant Feliu de Guíxols, que emplenarà el centre de la ciutat amb flors, música i el seu tradicional concurs de flors al pati de l'Ajuntament. L'antic Hospital, el carrer de l'Horta, els Jardins del Monestir i l'Ajuntament seran els espais decorats i visitables, que a més comptaran amb actuacions de l'escola de Música Municipal i l'Escola de Música de Regensburg (Alemanya).

Miniremakes 2019 a la Sala Polivalent de Castell d'Aro

Dissabte 4, 18 h

L'Associació Arocinema convoca, per novena edició, el Concurs de remakes cinematogràfics «Miniremakes 2019», on els participants han de crear un remake de qualsevol pel·lícula, anunci o videoclip d'entre 30 segons i 3 minuts i mig. Aquest dissabte es farà l'entrega de premis i la projecció dels curts participants.

Concert de Punk, Ska i Oi! a La Mirona de Salt

Dissabte 4, 22 h

The Original La Mirona presenta una nit de Punk, Ska i Oi! amb els grups Talco, que presenta «and the winner isn't»; Non Servium, que amb la seva gira de comiat s'acomiada de Catalunya; el punk de Gatillazo i de Guilty Brigade.

Birrasana a l'Aparcament Sa Caleta de Lloret de Mar

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

La 9a edició del festival de cervesa artesana Birrasana s'instal·la aquest cap de setmana a Lloret de Mar. El Birrasana, que ja s'ha convertit en tot un referent a escala nacional i internacional en el món de la cervesa artesana, estarà ubicat a l'aparcament de Sa Caleta i ocuparà un total de 4.000 m2.

Mercat de les Herbes de la Ratafia a Santa Coloma de Farners

Dissabte 4 i diumenge 5, a partir de les 9.30 h

La cultura de la ratafia tindrà aquesta cap de setmana una cita a Santa Coloma de Farners. La sisena edició del Mercat de les herbes de la ratafia proposa, durant dos dies, una sèrie d'activitats relacionades amb la producció d'aquest licor típic de la zona de la?Selva, amb mercat de productes, xerrades i activitats per a tota la família.

El Último Tributo a La Mirona de Salt

Divendres 3, 22.30 h

El duet format per Quimi Portet i Manolo García son un dels grups emblemes de la música espanyola de tots els temps. El Último Tributo ofereix un espectacle tribut a El Último de la Fila, amb els seus grans èxits, banda sonora de la joventut de molts i que encara avui dia segueixen vigents.

El Triumvirat Mediterrani de l'Escala

Dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, de l'Escala, arriba aquest cap de setmana a la 24a edició i programa una quarantena d'activitats entre dissabte i diumenge. Com és tradicional, les activitats es reparteixen entre el nucli antic de l'Escala i el recinte del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou des de l'obertura del Mercat del Triumvirat fins a l'espectacle de foc que es fa a la platja a la nit. També hi ha diferents espectacles d'animació, com l'Etilum, el soldat romà o altres activitats itinerants per ambientar els carrers del nucli antic. El diumenge es concentra l'activitat al nucli antic, amb una nova oportunitat per gaudir dels espectacles de carrer i de clàssics com la lluita de gladiadors. També hi haurà jornada de portes obertes a l'Alfolí de la Sal.

Concert final de l'Strenes amb Miquel Abras a les Escales de la Catedral

Diumenge 5, 20 h

El bisbalenc ha preparat un concert únic amb diverses col·laboracions sorpresa per a tancar el Festival Strenes 2019. Abras compta amb una carrera amb grans èxits com «Amb tu soc jo» o el seu últim single «Fills del Mar».

El ShoppOut solidari al Carrer Indústria 22 de Girona

Dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

La seu de la Fundació Ramon Noguera acull, fins diumenge, una nova edició del mercat de moda amb caràcter social. Un percentatge de les compres es destina a projectes socials de la fundació. En total són 4.000 m?2; per gaudir amb més de 40 marques amb grans descomptes, food trucks, activitats infantils i música en viu.

Concert de SOS Costa Brava a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 4, 21 h

SOS Costa Brava organitza un concert benèfic aquest dissabte en benefici de la plataforma, per a continuar amb la defensa del territori i promoure un model territorial més sostenible. Comptarà amb les actuacions de Xavi Lloses, Natxo terrés, Miquel Abras, Mazoni, La Cobla Bisbal Jove, i actors com Bruno Oro o Àngels Bassas.

Pujada a Sant Pere de Rodes

Diumenge 5, 10.00h

Diumenge se celebra la 7a Pujada a Sant Pere de Rodes, on els caminants pugen fins al Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes. Un cop a dalt, hi haurà sardanes, animació i arrossada popular.

Festa Major de Celrà

Fins al dilluns 6 de maig

Diverses activitats omplen Celrà amb motiu de la Festa Major. Destaquen el Correfoc a càrrec dels Diables de l'Onyar divendres, la trobada gegantera el dissabte o el concert de Festa Major amb La Selvatana el diumenge. Dissabte es celebra la nit jove amb Zoo i President Xai, a l'envelat.

El Pot Petit al Teatre de Bescanó

Diumenge 5, a les 12 h i a les 17 h

Concert-espectacle en el qual el cuc poruc, un dels nostres personatges més coneguts, juntament amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band, ens portaran a fer un viatge per conèixer mil històries més d'aquest Pot tan màgic. Un viatge ple de música i cançons per gaudir en família! Per a nenes i nens d'entre 3 i 8 anys.

Teatre «La veu de la viola» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 5, 18 h

Una adaptació teatral de Josep Garriga de la novel·la La veu de la viola, de Salvador Vergés. Ambientada en l'entorn rural de les comarques prepirinenques, explica la història d'un noi, l'Aniol, que perd la parla però gràcies a la seva capacitat i virtuosisme per la música tocant la viola i l'amor a la seva estimada, la Núria, la recupera.

Fira Tèxtil del Veïnat de Salt

Dissabte 4, a partir de les 10 h

El Passeig Ciutat de Girona recorda aquest dissabte, el passat industrial de Salt, amb expositors artesans, tallers i dissenys de moda. A més, també hi haurà una exposició de disfresses de Carnaval de les colles locals Kinbédeball i Colla M'ho Passo Bé.

Flors i Violes a Palafrugell

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

Palafrugell dona la benvinguda a la primavera omplint la vila de flors i art amb una nova edició del Flors i Violes. Diversos artistes transformen espais públics i privats de Palafrugell, donant-los vida i color. també hi haurà activitats de dansa, música, cercaviles i tallers per a tota la família.

Festa del Roser a Sant Joan de les Fonts

Dissabte 4 i diumenge 5, a partir de les 18.30 h

La festa petita de Sant Joan les Fonts ocupa el cap de setmana a la localitat garrotxina. Dissabte a la tarda, al Pavelló, concert amb l'Orquestra Maribel i DJ Sek. El diumenge, Roger Pera i Sam Sànchez porten l'espectacle Orgasmes.

«Todas las noches de un día» al Teatre Municipal de Roses

Diumenge 5, 18.00 h

Una oportunitat per gaudir d'una de les obres més aclamades del moment i de la interpretació de dos grans noms de l'escena espanyola, Carmelo Gómez i Ana Torrent. Todas las noches de un día és una història intimista i poètica que ens parla de la incapacitat d'estimar, de l'amor i els seus fantasmes, de la vida i els records.

DONALLOP i Joan Boada a la Pujada de Sant Domènec

Divendres 3, 18 h

Els mallorquins demostren al llarg de la seva discografia que són esperits lliures només lligats a una idea invariable, l'essència de DONALLOP és la mutació. Joan Boada, que havia liderat la banda folk La Carrau, presenta el seu segon àlbum Cedeerra. En aquest treball mostra el seu vessant de cantautor compromesa i combativa. DONALLOP i Joan Boada estrenen el nou escenari de l'Strenes, la Pujada de Sant Domènec.

Fira del pagès i Artesania a Maçanet de la Selva

Dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

Maçanet de la Selva recupera l'essència dels pobles de pagès, i col·loca la pagesia i l'artesania en el centre. Hi ha activitats per a tots els públics: tallers, trobada de puntaires, concursos i fira artesana. Un dels moments més emblemàtics és la trobada de tractors antics el diumenge al matí.

El mite de «Kassandra» al Teatre de Salt

Diumenge 5, 18 h

Elisabet Casanovas desmunta el mite de Cassandra, la profeta de la mitologia grega condemnada a no ser mai compresa. La nova Cassandra del prestigiós dramaturg uruguaià Sergio Blanco és una immigrant transsexual que amb humor amarg repassa temes silenciats com l'esclavatge, la guerra, els refugiats o el comerç sexual.