Ruta pel paradís de Dalí

El Paratge de Tudela és una de les zones geològiques més espectaculars del país. Hi podem trobar dels millors exemples a escala mundial d'estructures de deformació dúctil en roques metamorfòsiques i en roques granítiques. Totes aquestes roques es presenten de formes diferents: un camell, una àliga, un elefant o un conill. Les il·lusions òptiques que creen aquestes roques van inspirar Salvador Dalí en moltes de les seves obres, com per exemple El gran masturbador (1929) i L'espectre del sex-appeal (1934). Aquest indret va ser un dels preferits del pintor.

Però el Paratge de Tudela no és només interessant per la devoció de Dalí sinó també perquè el que veiem avui és el resultat d'un procés de restauració ambiental i paisatgística. I és que als anys seixanta es va construir un complex turístic amb una capacitat per a 1.200 persones conegut com Club Med, que va ser enderrocat durant el 2009.

La ruta ens permet descobrir un dels llocs més significatius del Parc Natural del Cap de Creus pel seu interés geològic i vegetal.

El punt d'inici i final es troba al trencant de la carretera de Cadaqués al cap de Creus, on comença la tanca al paratge de Tudela. Des de Cadaqués s'agafa la carretera GI-614 cap al cap de Creus. Després d'1,5 km es deixa enrere el trencant a Portlligat i seguim la carretera cap al Parc Natural. A uns 5 km, a mà dreta, hi trobem la pista asfaltada on començarà l'itinerari.

L'excursió té una durada d'1:15 h i una distància total de 5,6 km. El seu punt de sortida i d'arribada és la mateixa tanca, sent per tant, una ruta circular.

Just on comença la pista asfaltada de Tudela s'ha de caminar uns 400 m fins l'aparcament (només obert alguns períodes de l'any i caps de setmana concrets). Deixem enrere l'aparcament i continuarem per la mateixa pista asfaltada que recorre tot el paratge fins a la cala Culip (incloent les diferents desviacions als punts d'interès marcats al llarg de la ruta). Durant el recorregut trobem diversos indrets d'interès ben indicats. La tornada es fa per la mateixa pista o, opcionalment, podem agafar la drecera pel sender de terra.

L'itinerari és adequat per fer en família, ja que el camí és fàcil i presenta atractius molt variats.

El paratge de Tudela és un indret mediambientalment molt vulnerable i s'ha de complir la normativa que hi ha establerta al Parc Natural del Cap de Creus.

Els punts d'interès que trobem al llarg d'aquest itinerari són els següents: mirador d'es Camell, mirador del Pla de Tudela, mirador de la Gran Sala, mirador de l'illa de Portaló, mirador de Pamperris, cala Francalús, cala Culleró i cala Culip.