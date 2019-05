Tedi digital de subscripcions?

Des de fa ja alguns anys els serveis digitals mitjançant subscripció han anat proliferant d'una manera exponencial. El que en principi era «pagar l'internet» i poc més, és, avui dia, una incessant sagnia de diners mensual que creix sense parar. Li faré una pregunta: s'ha parat a comptar el que paga cada any pels seus serveis digitals?

I atenció, que ningú malpensi: en aquesta secció estem molt a favor de pagar pel que es consumeix, ja sigui un filet, una barra de pa, o un contingut digital.

La música

La plataforma musical Spotify va obrir la caixa dels trons de les subscripcions d'àudio a escala massiva. Malgrat que no és massa ?9,99 € al mes? aquests gairebé 120 euros anuals ja són uns calerons. El mateix passa si aquesta subscripció és amb Apple Music o amb Tidal, per citar-ne alguns, ja que el preu és el mateix.

La televisió

Netflix va desembarcar a Espanya i amb ella va arribar el fet de pagar per veure sèries i pel·lícules. El millor del servei ?més enllà del seu catàleg? és poder veure allò que vols, on vols i quan vols. Però és una altra quota. De la mateixa manera pagues per HBO, per Filmin o per Amazon Prime. Encara que de diferent manera i amb diferents quotes. En el cas d'Amazon Prime, per exemple, el servei és gratuït com a part de la quota d'enviaments sense cost.

El treball i els jocs

En les eines digitals laborals és on la cosa s'ha posat pitjor. Abans un comprava una llicència d'un programa ?Word, Excel, Photoshop? i la tenia durant anys. Però ara també cal pagar llicències anuals tant de l'Office com d'Adobe. No hi ha dubte que l'avantatge d'això és que sempre tens l'última versió, la més avançada del moment. Però per contra mai ets propietari d'aquest programa. I a la llarga et pot sortir més car. Eines de productivitat com Any.do, Evernote, o Dropbox, malgrat tenir versions gratuïtes, acaben sent realment útils en les seves versions de pagament.

El món dels videojocs va pel mateix camí, com no podia ser d'una altra manera. Des de fa anys Sony amb la seva PlayStation i Microsoft amb la seva Xbox ofereixen serveis de subscripció amb els quals els seus usuaris tenen accés mensual a diferents jocs. Altres empreses com nVidia amb el seu servei Geforce Now ofereixen també una tarifa plana de videojocs que és gairebé inesgotable.

A Espanya, els més recents en arribar ?encara que no els últims? al món de les subscripcions digitals han estat els mitjans de comunicació. I d'això en parlarem un altre dia, que hi ha molt per explicar...