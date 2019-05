La temporada de festivals arrenca seduïda per la catalana Rosalía i el gènere del reggaeton

Rosalía, amb prou feines una estrella en potència el 2018, serà aquesta vegada la referència ubiqua d'una temporada de festivals que, seduïda també pel reggaeton, va arrencar ahir amb premisses d'una taquilla no tan arrasadora com la de l'any previ. A diferència de llavors, quan la indústria del directe va consignar el millor exercici de la seva història i esdeveniments com el Mad Cool de Madrid o el Primavera Sound de Barcelona van penjar el cartell de «no hi ha entrades» mesos abans de la seva celebració, aquesta vegada cap gran cita del 2019 ha repetit de moment la proesa.

Sigui com sigui, des d'ahir, el veterà Viña Rock de Villarobledo (Albacete) encén la música amb el més granat del rock i la música urbana nacional: SFDK, Saratoga, Barón Rojo, Beret, Rozalén, La M.O.D.A., Berri Txarrak, Natos y Waor, Ayax y Prok, Soziedad Alkoholika, La Fuga, SKA-P, El Kanka, Los Chikos del Maíz.... Un altre festival que ajuda a escalfar la temporada és el Warm Up Estrella de Levante, a Múrcia, amb un cartell integrat des d'avui divendres per The Jesus And Mary Chain, Noel Gallagher i High Flying Birds, així com Vetusta Morla, Two Door Cinema Club i Amaia Romero, que estaran una setmana després al Mallorca Live Festival al costat de Jamiroquai, The Vaccines i Fuel Fandango.

A Madrid, el festival Tomavistas reclutarà el 24 i 25 de maig Spiritualized, Cigarettes After Sex, Beach House i Deerhunter, i la segona edició de Paradiso oferirà el 14 i 15 de juny la banda britànica de synth-pop CHVRCHES, la francesa Charlotte Gainsbourg i Superorganism, revelació de l'any passat.



Un Primavera molt llatí

Encara que si hi ha una cita el cartell de la qual desperta sempre gran expectació és la influent Primavera Sound de Barcelona. Del 30 de maig a l'1 de juny, aquesta edició s'ha lliurat de ple a l'esclat de l'urbà llatí, amb J. Balvin i Rosalía com a grans estrelles d'un cartell en què també tindran cabuda James Blake, Primal Scream, Solange, Janelle Monáe, Tame Impala i la mediàtica Miley Cyrus.

El hard rock nacional i internacional esperen el seu forat en la franquícia madrilenya del Download Festival, del 28 al 30 de juny, amb Scorpions, Slipknot i Tool al capdavant de 50 grups com Papa Roach, Stone Temple Pilots o Sum 41.

Rosalía estarà també en altres grans cites nacionals com el Doctor Music Festival, que enguany torna després de més de dues dècades, tot i que canviant l'emplaçament -d'Escalarre al circuit de Montmeló- després de no haver aconseguit els permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua. La cita, que se celebrarà del 12 al 14 de juliol, comptarà també amb altres destacats caps de cartell com Smashing Pumpkins, The Strokes o Primal Scream entre d'altres.

La catalana també actuarà al Mad Cool de Madrid, que enguany tindrà lloc entre el 10 i el 13 de juliol amb Bon Iver, The Cure, The Smashing Pumpkins, The National, Robyn, Lauryn Hill, Iggy Pop, Vampire Weekend, The 1975, Noel Gallagher o Vetusta Morla al seu cartell.

Aquest mateix cap de setmana l'autora de l'èxit Malamente passarà pel Bilbao BBK Live al costat de Liam Gallagher, Thom Yorke, The Strokes, Suede, Weezer i Idles; pel recuperat Doctor Music Festival (al circuit de Montmeló), que sumarà els talents de Sopa de Cabra, Underworld o The Smashing Pumpking; i per O Són do Camiño, a Santiago de Compostel·la, amb Die Antwoord, Bastille, Black Eyed Peas i David Guetta.

Benicàssim acollirà, del 18 al 21 de juliol, una nova edició del FIB (Kings of Leon, Lana del Rey, Fatboy Slim, Franz Ferdinand, The 1975 i Vetusta Morla) i del 16 al 22 d'agost amb el Rototom Sunsplash (amb Ziggy Marley, Chronixx i Busy Signal).

En la tercera setmana de juliol el prestigiós Sónar de Barcelona marcarà la pauta de l'electrònica mundial, enguany estrenant noves dates, amb Disclosure, Holly Herndon, Paul Kalkbrenner, Bad Gyal, Four Tet i Arca, en una edició temptada també per l'urbà llatí de Bad Bunny i els rapers A$AP Rocky i Skepta. El Low Festival, a Benidorm, tanca el mes de juliol amb Foals, Bastille, New Order, Mo, Ladytron i Carolina Durante.

A l'arrencada d'agost, la cita més jove i multitudinària de totes, l'Arenal Sound de Burriana, intentarà mantenir el seu tron amb el DJ Martin Garrix, Thirty Seconds to Mars, Vetusta Morla, Fangoria, C. Tangana i Beret.

Madness, Ben Harper, Andrés Calamaro, Woody Allen i Loreena McKennitt seran algunes de les estrelles de la quarta edició de Nits del Botànic, que se celebrarà entre el 20 de juny i el 31 de juliol a Barcelona. En paral·lel, i també a la capital catalana, Juanes, Roger Hodgson, Gilberto Gil, Giorgio Moroder, Los Planetas i The Beach Boys seran alguns dels artistes als Jardins de Pedralbes, que comptarà a més amb Mariah Carey, Woody Allen i Kraftwerk.