Un cap de setmana dedicat al mar

El festival Terra de Mar torna demà i diumenge a Palamós amb un ampli programa d'activitats per rememorar l'històric vincle de la localitat amb l'àmbit marítim. I és que des del segle XIII el port de Palamós ha estat un enclavament d'intercanvi de mercaderies procedents de l'àmbit mediterrani i d'arreu del món. Un fenomen que a partir del segle XIX va viure un gran creixement gràcies a la importació i l'exportació per mar de productes derivats del suro fabricats a la comarca. L'evolució del port ha estat molt destacable i actualment se situa en el tercer en importància a Catalunya després del de Barcelona i Tarragona.

Especialitzat en el cabotatge, el port de Palamós fou escenari actiu dels canvis en la tècnica marítima, i motor d'una transformació social i cultural de la vila i el seu territori. El festival vol donar a conèixer aquesta activitat comercial del port i la seva història, i per això amb la col·laboració de les empreses Félix Ribera i Fills, i Matas S.A es presentarà una exposició de maquinària portuària que en l'actualitat s'utilitza per a la càrrega i descàrrega de vaixells: carretons elevadors «toro» dedicats principalment al moviment de contenidors i amb capacitat per a la càrrega de fins a 30 tones, camions-tractores amb remolc per al trasllat de mercaderies dins l'àmbit del port, o pales mecanitzades de 5 m3 per a la càrrega de granels, entre altres. Tota aquesta maquinària restarà exposada al port i el públic interessat podrà veure-la i fins i tot pujar-hi perquè puguin viure en primera persona com els portuaris treballen amb aquest equipament.



Recorreguts marítims

El festival també donarà l'oportunitat de realitzar diferents recorreguts marítims de 45 minuts pel litoral de Palamós que permetran descobrir espais emblemàtics i es duran a terme mitjançant dos creuers turístics amb cabuda per a 250 persones cadascun. Hi haurà dos tipus de recorreguts, el que arribarà pel nord fins a la platja del Castell i les illes Formigues; i el del sud, que recorrerà la badia de Palamós, Roques Planes i arribaràfins a la platja de Cala Rovira.

A banda, el públic també podrà visitar el remolcador París del port de Palamós, necessari per al suport a les maniobres que permeten atracar i desatracar els vaixells al port, i l'embarcació Sirius, propietat de la Direcció General de la Marina Mercant i dedicat a tasques de rescat. I molts altres vaixells que seran exposats al port en motiu del festival.

Tota aquesta programació es complementa amb la possibilitat d'iniciar-se a la navegació a vela, caiac i paddle surf. I els que es decanten més pel món gastronòmic podran gaudir d'un tast de cuina marinera. També es faran visites guiades a l'Espai del Peix o a l'exposició «Navegants d'Aiguamolls», del Museu; i jocs i tallers infantil. I un any més s'organitzarà el mercat d'artesans ubicat al port.

A més, el diumenge a les 11 del matí es disputarà la segona «Travessa popular Badía de Palamós» de natació que començarà al moll. Les inscripcions segueixen obertes al web www.clubnataciopalamos.cat.



Palamós Escape

Per al públic més juvenil es torna a organitzar un joc de pistes, «Palamós Escape», que es farà demà dissabte d'11 a 12.30 h i de 17 a 20.30 i el diumenge d'11 a 12.30 h.

El joc té com a objectiu descobrir els diversos senyals i paranys que s'hauran amagat prèviament al barri vell seguint una línia narrativa de l'atac a Palamós del pirata Barba-rossa, a través d'enigmes i trencaclosques lògics i vehiculat per l'aplicació mòbil. Per participar cal disposar d'un telèfon mòbil Android i haver-se descarregat prèviament l'aplicació Palamós Escape a Google Play. Mentre es juga no cal estar connectat a internet.

Qui vulgui participar es pot inscriure al web de totjugar.cat o el mateix dia al moll.