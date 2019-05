Una història de traïcions

Una de les millors comèdies de finals dels 80 va ser Un par de seductores, en què Frank Oz (un d'aquells cineastes que convindria reivindicar molt més sovint) convertia Michael Caine i Steve Martin en dos estafadors molt diferents però units per una causa comuna. Ara és Chris Addison, director format a sèries com The Thick of It o Veep, qui agafa la història i en fa un remake en clau femenina que busca el mateix patró còmic: riure's del contrast entre les dues protagonistes i aprofitar l'avinentesa per llançar uns quants dards contra les classes benestants, però ara potenciant un missatge d'apoderament que no està exempt d'irreverència. De fet, Timadoras compulsivas està concebut com un vehicle de lluïment per a Anne Hathaway i Rebel Wilson, actrius que han demostrat amb escreix el seu potencial per al gènere i que aquí juguen obertament a parodiar la seva imatge cinematogràfica tradicional. I hi haurà qui potser criticarà que la pel·lícula no amagui aquesta voluntat mercantil, però és que al final amb el talent d'aquestes dues actrius ja en fas prou per fer un entreteniment la mar de funcional i divertit.

Hathaway i Wilson, dèiem, hi interpreten dues estafadores, però molt i molt diferents. La primera és sofisticada, elegant, sempre pendent de ficar la mà a les carteres més plenes de l'alta societat. La segona, en canvi, és barroera, grollera, sempre fent o dient el pitjor possible en el pitjor dels moments imaginables. Però un bon dia descobreixen que tenen una cosa en comú: han estat víctimes dels mateixos homes. Han patit molt, i han decidit que les coses no poden quedar així. Per tant, superen aquella mala impressió inicial i es posen a treballar plegades per consumar el seu pla de venjança. El pla passa per instal·lar-se a Mallorca, que és on el seu objectiu passa les vacances, però el xoc de personalitats no triga a ficar-les en mil embolics. Al costat del recital de les dues actrius principals (no ens enganyem, és l'únic que pretén Addison amb la majoria de gags), Timadoras compulsivas destaca per un planter de secundaris que inclou Tim Blake Nelson, Emma Davies, Alex Sharp, Sarah-Stephanie, Deano Bugatti, Deepak Anand, Raffaello Degruttola, Kumud Pant, Alphonso Austin, John Ruben i Bruno Sevilla.