Els rostres de la tragèdia

L'abril de 1986, un incendi al reactor de la central nuclear de Chernobyl desembocava en una de les catàstrofes més greus de la història moderna, i també en la síntesi del que passa quan les obscuritats polítiques no saben assumir les potencials conseqüències dels seus actes. Ara HBO ha estrenat una recreació d'aquell fatídic episodi que brilla en nombrosos fronts.

El primer que impacta de Chernobyl és el nom del seu creador, Craig Mazin. Aquest guionista nord-americà es va donar a conèixer, atenció, amb la tercera i quarta entregues de Scary Movie, va escriure la segona part de Resacón en Las Vegas i està al darrere de l'imminent reboot de Los Ángeles de Charlie. Per tant, res feia presagiar que algun dia seria el principal instigador d'una minisèrie tan colpidora sobre una tragèdia que va afectar territori rus, però que d'alguna manera explica alguns dels grans traumes de les societats modernes.

Perquè si per alguna cosa destaca aquesta coproducció entre Gran Bretanya i els Estats Units és per la seva rigorosa mirada a uns esdeveniments que van ser conseqüència d'una sèrie de despropòsits humans i polítics, i que ens emmirallen a les nostres fragilitats col·lectives. El pilot és, en aquest sentit, molt il·lustratiu: en lloc de carregar les tintes dels drames individuals (que hi són) o subratllar el que podria haver-hi de pirotècnic en l'accident, la minisèrie aposta per un angoixant viatge al cor dels errors humans i les causes i efectes de nombroses decisions equivocades. Sense entrar en detall, hi ha dues escenes magistrals que ho resumeixen. Una, aquella en què un veterà dirigent comunista apel·la al «control de danys» per a l'Estat davant d'un fet que podria debilitar la seva imatge; l'altra, el pla d'un ocell com a metàfora d'una certesa que fins aquell moment era negada sistemàticament.

Chernobyl apunta a convertir-se en una de les grans sèries del 2019 per aquesta acuradíssima posada en escena, per la frontalitat amb què denuncia les inoperàncies polítiques i pel to elegíac que atorga a tots i cadascun dels personatges. Formada per cinc episodis d'una hora de durada, la minisèrie també destaca per un esplèndid repartiment que inclou Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson, Joshua Leese, Ross Armstrong, Philip Barrantini, Lucy Russell, Jessie Buckley, Billy Postlethwaite i Paul Ritter. La banda sonora ve firmada per Hildur Guðnadóttir, jove compositora islandesa que també s'encarregarà de la música del Joker interpretat per Joaquin Phoenix.