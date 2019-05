El viatge més violent

Jacques Audiard és un dels cineastes francesos més interessants dels darrers anys, com ho demostren pel·lícules tan valentes com De óxido y hueso o Un profeta, que és la que li va donar projecció internacional. Los hermanos Sisters no és només la demostració que el seu prestigi està més que consolidat (va guanyar el premi al millor director al festival de Venècia, i el film es va emportar tres César a les categories tècniques) sinó que aquest autor s'atreveix amb tot: la pel·lícula és ni més ni menys que un western protagonitzat per grans noms del cinema nord-americà però amb aquest estil tan propi que passa per explorar el que hi ha d'obscur i imprevisible en la naturalesa humana.

La cinta brilla, a més, per la seva capacitat d'afiliar-se als postulats tradicionals del gènere sense semblar que hi està massa subjecte. Dit d'una altra manera, és un western que respira un alè clàssic pet tots els seus porus, però al mateix temps s'assembla poc a tot el que hem vist abans i irradia una convicció dramàtica poc habitual.

Els germans del títol són Eli i Charlie Sisters, que viuen de matar per encàrrec però mantenen actituds molt divergents davant la seva feina. Charlie, el petit, ha nascut per a això i fins i tot gaudeix de l'ús de la violència, però Eli aspira a guanyar prou diners per portar una vida més normal. Quan reben l'encàrrec de matar un buscador d'or que s'ha enfrontat amb les persones equivocades, els dos germans iniciaran un perillós viatge que posarà a prova el seu vincle de sang i, sobretot, les ferides que mantenen obertes. El film, que compta amb una excel·lent banda sonora d'Alexandre Desplat, està protagonitzat per Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ian Reddington i els veterans Rutger Hauer i Carol Kane.