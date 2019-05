Dia Internacional dels Museus: totes les activitats de les comarques gironines

Dissabte 18 se celebra el Dia Internacional dels Museus, i per a commemorar la data, museus i centres d'Art obren les seves portes al públic durant tot el dia, i molts d'ells durant la nit. A més, també han programat diverses activitats per a apropar els museus a tothom, amb tallers, visites guiades, espectacles i activitats per a tota la família.

Alt Empordà

Jornada de Portes Obertes a l'Ecomuseu-Farinera, de 10 a 14 h i de 16.30 a 19 h, Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Visita Guiada conjunta, 21.30 h, Museus de Castelló d'Empúries

Visita comentada «Jove Creació Europea», 12 h , Casa Empordà de Figueres

Jo no posava títols a les meves obres, 19, 20.30 i 22 h, Museu de l'Empordà de Figueres

Explora el món dels joguets, de 10.30 a 18.30 h, Museu del Joguet de Catalunya de Figueres

Taller «Fem allioli», 17 h, Museu del Joguet de Catalunya de Figueres

Taller «Nines treuneguits», 12 h, Museu del Joguet de Catalunya de Figueres

Visita Guiada «Empúries al capvespre», de 20 a 21.30 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries (L'Escala)

Empúries virtual, de 18 a 20 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries (L'Escala)

Portes Obertes a Empúries, de 10 a 24 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries (L'Escala)

Dia i nit dels museus a Empúries, de 10 a 20 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries (L'Escala)

Visita teatralitzada «Víctor Català. Espurnes de llum», de les 21 a les 22.30 h, Alfolí de la Sal - Museu de l'Escala

Baix Empordà

Rakú Jam Session + Concert de Fetus, 21 h, Terracotta Museu de la Bisbal de l'Empordà

Visita Guiada a la Terrisseria Salamó i exposició temporal, 12 h, Terracotta Museu de la Bisbal de l'Empordà

Portes Obertes al Terracotta Museu, de 10 a 14 h i de 17 a 24 h, Terracotta Museu de la Bisbal de l'Empordà

Nit dels Museus al Castell Gala Dalí, de 20 h a 22 h, Castell Gala Dalí de Púbol (La Pera)

Nit de Soul al Museu: Motel Lorraine, 21.30 h, Placeta del Museu del Suro de Palafrugell

La Joia del Museu: «Les fàbriques cremen», de 10 h a 14 h i de 17 a 19 h, Museu del Suro de Palafrugell

Jornada de Portes Obertes al Museu del Suro, de 10 h a 14 h i de 17 a 20 h, Museu del Suro de Palafrugell

Taller medicinal «Elaboració d'oli de peix porc», 11.30 h, Antic Hospital del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

Descobreix la joia del museu: Pinta d'ivori decorada, de 10 h a 18 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret

Jornada de Portes Obertes al MAC Ullastret, de 10 h a 18 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret

Cerdanya

Dia Internacional dels Museus a Llívia, de 9 a 13.30 h i de 15 a 22 h, Museu Municipal de Llívia

Garrotxa

L'altra càrrega. Tableau vivant, acció artística, 22 h, Museu de la Garrotxa d'Olot

Vermuts d'art al Museu dels Sants, 18 h, Museu dels Sants d'Olot

Portes obertes, durant tot el dia, Museus d'Olot

Gironès

Portes Obertes al Museu d'història dels Jueus, de 10 a 14 h, Museu d'Història dels Jueus de Girona

Visita Guiada «Pedres amb nom», 11 h, Museu d'Història dels Jueus de Girona

Notes d'art i de música, 22 h, Museu d'Art de Girona

Secrets del museu, 21.30 h i 22.30 h, Museu d'Art de Girona

Urban Sketchers: retratant el Museu d'Art, de 10.30 a 13.30 h, Museu d'Art de Girona

Inside md'A, endinsa't en una obra d'art, de 10 a 24 h, Museu d'Art de Girona

Espectacle «Encís», 21 h, Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona

Espectacle d'ombres xineses «No toquin les meves mans», 19 h, Museu del Cinema de Girona

Portes Obertes al MAC Girona, de 10 a 24 h, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona

Valentí Fargnoli, l'art en la fotografia, de 10 a 24 h, Museu d'Història de Girona

La Guerra Civil a Girona, 19 h, Museu d'Història de Girona

Mon Marquès, el combat de la memòria, 21 h, Museu d'Història de Girona

Jornada de portes obertes fins a mitjanit, de 10 a 24 h, Museu d'Història de Girona

Dia i nit dels Museus, de 10 a 24 h, CaixaForum de Girona

Pla de l'Estany

L'Abat Bonitus i les seves històries (conte amb titelles), 11 h, Museu Arqueològic de Banyoles

Mr. Rabbit: Estem tots bojos, de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h, Museu Darder de Banyoles

Banyoles Medieval: del carrer al campanar, de 17 a 18.30 h, Museu Arqueològic de Banyoles

Anem de nit al museu amb el Senyor Darder, 22 h, Museu Darder de Banyoles

Jornada de portes obertes al Museu Arqueològic de Banyoles, de 10.30 a 13.30 i de 16 a 18.30 h, Museu Arqueològic de Banyoles

Jornada de portes obertes al Museu Darder de Banyoles, de 10.30 a 13.30 i de 16 a 18.30 h, Museu Darder de Banyoles

Ripollès

Visita Guiada al Museu Etnogràfic de Ripoll, 20.30 h, Museu Etnogràfic de Ripoll

Joc de Pistes «Tomàs Raguer i la seva obra», 18 h, Museu Etnogràfic de Ripoll

Selva

Dia Internacional dels Museus a Lloret, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, Museus de Lloret de Mar