Una campanya insòlita

De comèdies ambientades a la política n'hi ha unes quantes, però n'hi ha ben poques que es dediquin a explorar el seu potencial romàntic: El presidente y miss Wade, per exemple, ho va fer fa dues dècades amb força gràcia, perquè generalment del que es tracta és de parodiar les interioritats d'aquest món i aprofitar l'avinentesa llançar uns quants dards als seus vicis més arrelats. Casi imposible és, en aquest sentit, una suggestiva anomalia. Primer, perquè quan juga a fer romanticisme ho fa des d'una perspectiva que recorda Notting Hill (la idea de l'home vulgar que s'enamora d'una dona en principi inassolible), i després perquè quan fa humor aquest és tirant a eixelebrat i desarmant. Tampoc no sorprèn venint de qui ve. El seu director, Jonathan Levine, ja va demostrar ser capaç de fer gags esbojarrats en contextos tradicionalment molt dramàtics a films com 50/50 i Los tres reyes malos; i el seu protagonista i productor, Seth Rogen, s'ha convertit en un dels baluards de la comèdia nord-americana dels darrers anys gràcies a una brillant concepció de la irreverència. Levine i Rogen, amics i col·laboradors habituals, tornen a donar aquí el millor d'ells mateixos.

El protagonista de la pel·lícula és Fred Flarsky, un home vulgar d'aparença però de verb molt afilat que un bon dia es retroba amb el seu primer amor de l'escola, Charlotte Field. Però amb una variant inesperada: Charlotte és una de les polítiques més prestigioses de l'Amèrica actual i la candidata favorita per esdevenir la primera presidenta dels Estats Units. Com que la seva sintonia és inapel·lable, Charlotte decideix contractar Fred perquè li escrigui els discursos, ja que la seva espontaneïtat el fa ideal per acabar de consolidar la seva imatge. Però treballar plegats no fa altra cosa que revifar el seu enamorament i, per descomptat, això té avantatges però també alguns inconvenients.

Rogen i Charlize Theron demostren una química excepcional en un film que a estones potser peca de previsible, però és molt divertit i acaba regalant algunes seqüències i diàlegs realment impagables. Al costat de la parella protagonista destaquen grans secundaris com O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael, Alexander Skarsgård, Ravi Patel, Lisa Kudrow i Bob Odenkirk, extraordinari a la sèrie Better Call Saul.