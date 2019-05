Contra l'imperi de la droga

Dos policías rebeldes II introduïa el personatge de Sydney Burnett, la germana del policia que interpretava Martin Lawrence i parella del que encarnava Will Smith. Era la clau de la trama, perquè es tractava de l'agent especial que s'infiltrava a les files del dolent, Jordi Mollà. Ara és la protagonista d'un spin-off televisiu produït per Jerry Bruckheimer i que recupera l'estil de procedimentals com Cagney & Lacey.

L'acció de situa tretze anys després de Dos policías rebeldes II (ja en fa 16 de l'estrena del film, per cert), amb Sydney vivint a Los Angeles i fent-se càrrec d'una unitat especial contra el tràfic de drogues a la ciutat. La seva fama de temerària ha donat la volta al món i per això quan ha de treballar amb una nova companya, la molt metòdica Nancy McKenna, s'adona que haurà de tornar a aprende a treballar en equip. Ambdues dones acaben forjant una relació que va més enllà del merament professional i que els permetrà sobreviure en un món molt dominat per la testosterona masculina.

Més enllà de les referències a la saga protagonitzada per Lawrence i Smith, de la qual s'estrenarà una tercera part l'any que ve, L.A.'s finest refia tot el se potencial al carisma de les seves actrius principals: per un costat, Gabrielle Union, que reprèn el personatge de Sydney havent-se convertit en una estrella (sense anar més lluny, la seva estrena cinematogràfica més recent, Asalto en la noche, va recaptar molt més previst a les taquilles nord-americanes); i per l'altre, Jessica Alba, que torna així a primera línia després d'uns anys en què ha dosificat molt les seves aparicions a la pantalla. De fet, no se la veia en un paper més o menys important des que va formar equip amb Jason Statham a la impagable Mechanic: Resurrection. Les dues protagonistes són les productores executives de la sèrie i es nota, perquè els episodis estan perfectament estudiats per ser un partit de tennis verbal entre els seus respectius personatges. També hi ha espai per a l'acció, per descomptat, i té la solvència habitual de les produccions de Bruckheimer. Falta veure si l'audiència compra l'experiment, però s'agraeix veure un procedimental que no s'amaga de ser-ho i que aposta sense manies per l'entreteniment de sobretaula. El repartiment també compta amb Zach Gilford, Erin Cahill (tota una habitual de la televisió nord-americana de les dues darreres dècades des que va debutar a una de les sèries de Power Rangers), John Bishop i el veterà Ernie Hudson.