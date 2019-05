Platja d'Aro dedica quinze dies d'actes a l'alimentació saludable de nens i famílies

Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró estrenen demà la quarta edició del festival Xics Gastronòmic, que s'allargarà fins al 9 de juny amb una àmplia programació d'activitats encaminades a proporcionar informació sobre alimentació saludable als més petits i a les seves famílies. Aquesta innovadora proposta de quinzena gastronòmica infantil arrencarà demà, dissabte 18 de maig, a un quart de dotze del matí, amb un acte a la plaça del Centre Cívic Vicenç Bou que anirà a càrrec del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez.

Les activitats continuaran a la mateixa plaça amb l'espectacle teatral A dues bandes, a càrrec de My Personal Food, que motiva a les famílies a menjar millor. Durant tot el dia, a més, es realitzarà la diada del joc i la família, amb diversos tallers, inflables, xerrades i jocs a càrrec de l'àrea d'infància i Aro Impulsa.



Menús infantils

Forma part del programa una campanya gastronòmica que es desenvoluparà en 13 restaurants col·laboradors amb e l festival, que oferiran diferents menús infantils que segueixen la guia elaborada per la Fundació Alicia que vetlla per la cuina saludable i els productes de proximitat. Fundació Alicia, que combina al seu nom amb «alimentació» i «ciència», és un centre de recerca en cuina que investiga productes i processos culinaris, i que innova i treballa per millorar l'alimentació de les persones, amb especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut. Els restaurants que participen en l'edició d'enguany del Xics Gastronòmic són: Aiguamarina (Hotel Planamar), Aradi, Arròs i Peix, BB Grill, Can Poldo (Hotel Costa Brava), Channel, El Foc, König, La Dolce Vita, M&B, Pizzeria La Riera, Sa Cova (Hotel NM Suites) i Toc de Sol. En tots els establiments hi haurà unes estovalles de paper amb entreteniments i jocs pels infants.

Durant tota la quinzena hi haurà una selecció de llibres sobre salut i alimentació infantil a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro perquè totes les families hi puguin anar i aprofundir en la lectura d'aquest àmbit. A més, hi haurà tallers i xerrades als centres educatius i activitats lúdiques i d'animació.



Tallers d'alimentació

També comptarà amb moltes activitats i xerrades sobre alimentació. Alhora es realitzaran diversos tallers d'alimentació infantil i showcooking del 20 al 24 de maig.

Hi ha programats tallers de cuina per a infants de 7 a 12 anys (amb inscripció prèvia mitjançant el lloc web www.xicsgastronomic.com) als restaurant Sa Cova (dimecres 29 de maig, de 17 a 18.30 h) i a la pizzeria La Riera (dijous 30 de maig, 17 a 18.30 h).

Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar als infants i les famílies sobre la importància dels aliments per prevenir malalties com l'obesitat de manera divertida i didàctica.

Aro Impulsa és l'entitat de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro que organitza aquestes activitats amb la voluntat de «posar en valor el menjar de qualitat, que a més a més ajuda a prevenir la desaparició de tradicions alimentàries locals i a lluitar contra la falta d'interès general per la nutrició i les conseqüències de les opcions alimentàries». A través de tres eixos, el consistori desenvolupa un pla d'acció al voltant d'aquestes jornades destinades als infants i a les seves famílies, a més de voler potenciar el municipi com a destinació Familiar.



Aplica't

Xics Gastronòmic, a través de la Fundació Alicia, ha elaborat a més un programa formatiu que durant cinc dies es desenvoluparà a les escoles Fanals d'Aro i Els Estanys de Platja d'Aro, Vall d'Aro de Castell d'Aro, a l'Institut Ridaura i en el PTT-PFI Guíxols-Vall d'Aro. Els participants poden fer tallers i demostracions de cuina a través de la piràmide dels aliments.

La novetat d'enguany és que, al dissabte 25 de maig, hi haurà una xerrada sobre la guia «Aplica't», que té l'objectiu de disminuir la mortalitat i les minusvalideses que es deriven de la producció de lesions no intencionades i que es distribuirà entre els participants.

L'altre factor que impulsa el festival és un programa d'activitats lúdiques i divulgatives que s'adreça als infants i a les seves famílies per tal de treballar el concepte de l'alimentació i estils de vida saludables. I també es durà a terme una ruta guiada que durarà 2 h amb taller de cuina infantil. Serà un pícnic en comunitat que necessita inscripció prèvia al web www.xicsgastronomic.com.