Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Doble debuta a l'Auditori de Girona

Dissabte 18, 20.30 h

Pol Plaja, més conegut com a Doble, actua per primera vegada a l'Auditori de Girona presentant el seu nou treball. Acompanyat per Jordi Lops a la part visual i d'Hug Sound com a productor i DJ, amb més de 6,8 milions de visites del seu videoclip 3am , tot i la seva joventut, Doble s'està convertint en un autèntic fenomen a les xarxes socials.

Girona, Temps de Flors al centre de Girona

De l'11 al 19 de maig, durant tot el dia

La 64a edició del festival Girona, el que va començar sent un petit esdeveniment que es va celebrar al Saló de Descans de l'ajuntament el 1954, ara s'ha convertit en un festival internacional que acull gent d'arreu del món. Girona es converteix en una ciutat florida plena d'actes i exposicions. Consulta tota la informació sobre Girona, temps de flors al nostre especial Temps de Flors.

Concert de BERYWAM dins del festival A Cappella a la Plaça Independència de Girona

Diumenge 19, 18 h

Aquesta multi-premiada formació de beatbox són els actuals campions del món (2018). Amb un estil propi únic, el quartet ja fa temps que triomfa també a les xarxes socials amb les seves versions rítmiques dels grans clàssics. Talent, virtuositat, ritme, potència i sonoritats increïbles que surten de les seves boques.

La nit dels Museus

Dissabte 18, a partir de les 6 de la tarda fins les 12 de la nit

Una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacional dels Museus és la Nit de Museus, una iniciativa del Consell d'Europa que arriba enguany a la tretzena edició. Durant aquesta nit de dissabte, molts dels museus de les comarques gironines obren les seves portes fins a la mitjanit amb un munt de propostes diverses.

Fira reivindicant el passat indià de Tossa de Mar

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19

A les darreries del s. XVIII, Tossa de Mar estava en ple apogeu comercial amb les Antilles. Aquest és el passat que el municipi selvatà reivindica amb la seva fira d'Indians. Un esdeveniment que omplirà els carrers i places de tot tipus d'activitats com mercat artesà, música en viu, balls caribenys o visites guiades.

Teatre «Gent de Mar» a La Planeta de Girona

Dissabte 18, 20.30 h i diumenge 19, 18.00 h

Gent de Mar és un espectacle inspirat amb els personatges que transiten per confraries, ports, platges i viles marineres. Un espectacle d'humor amb el segell de Marcel Tomàs. A través del seu particular univers creatiu, l'obra ofereix un retrat caricaturitzat d'aquells que estimen el mar, el viuen i el pateixen en el seu dia a dia.

El món de Mr. Arlet al Pati de la Diputació de Girona

Diumenge 19, 12 h

Mr. Arlet, comediant, malabarista, manipulador d'objectes, equilibrista i acordionista de professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on ens submergeix en el seu univers humorístic mitjançant el joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. La companyia Moi Jordana presenta a Girona un espectacle de circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat per a tota la família.

Valery Ponomarev al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 18, 22.00 h

Els Jazz Messengers d'Art Blakey van ser una agrupació llegendària en la qual van militar molts dels grans músics de la història del jazz, com Lee Morgan, Wayne Shorter, Keith Jarret, o Valery Ponomarev, qui després d'enregistrar nou treballs, va decidir iniciar una aventura en solitari. Aquest dissabte el trompetista es presenta al Sunset de Girona.

Espectacle «Annie», el musical al Teatre de Salt

Dissabte 18 i diumenge 19, 18 h

La Coral Rossinyol torna de nou a la seva cita anual al Teatre de Salt. Un grup infantil i juvenil especialitzat en cançons de musicals que des del 1998 combina cant i teatre. Més de 75 cantants, actors i actrius ens porten de viatge amb l'Annie, una petita òrfena que aspira a vèncer les dificultats de la seva vida i complir els seus somnis.

Els Pets al teatre Principal d'Olot

Divendres 17 i dissabte 18, 21 h

Amb una llarga trajectòria al darrere, els Pets presenten a Olot el seu nou treball «SOM», un àlbum més madur, i menys festiu, però acurat, lluminós i juganer. Si veure en directe al grup de Constantí no sigui prou, els diners qe es recullin d'aquests dos concerts es destinaran al programa #Invulnerables, de Sor Lucía Caram i l'Obra Social La Caixa, destinat a la lluita contra la pobresa.

Trobada de cotxes clàssics al Pavelló Municipal de Ribes de Freser

Diumenge 19, 9 h

Els amants dels cotxes clàssics tenen una cita aquest diumenge a Ribes de Freser, amb la II trobada de cotxes anteriors al 1986. Els conductors inscrits, a més, gaudiran d'un bon esmorzar!

Festa de Sant Isidre a Castell d'Aro

Dissabte 18, diumenge 19 i dilluns 20

Castell d'Aro aprofita la festivitat de Sant Isidre per a celebrar el seu tradicional concurs de flors, plantes i fruits del camp. Un cap de setmana ple d'activitats per a tota la família amb les flors i els fruits com a principal actor!

La Cobla Ciutat de Girona obre el 56è Aplec de Figueres

Dissabte 18, 19 h

Figueres, en el decurs de l'any, organitza molts actes en els quals la sardana hi és ben remarcada i ara, aquest cap de setmana, l'Aplec, que arriba a la 56a edició. Els actes s'inicien el dissabte dia 18, amb un concert a les 21.00 h a la Cate i la participació de la cobla Ciutat de Girona. S'estrenarà la sardana de Jaume Cristau Victòria! i s'efectuarà la presentació del disc de sardanes de l'Antoni Juncà i Soler (Figueres 1875-Saragosa 1952), músic major de bandes militars, però que va compondre una bona quantitat de sardanes. En aquest concert s'oferiran dues sardanes seves molt característiques: Catalunya plora, escrit des de Melilla, el 1935; i Les noies de Prats de Molló, inspirada en una cançó popular d'aquesta població.

Aplec de Pedralta a Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 19, durant tot el dia

La pedra basculant de Pedralta està entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per això les dues poblacions comparteixen l'aplec, que se celebra a la plana de Santa Escolàstica. A part del dinar popular i activitats pels nens i nenes, l'aplec és conegut pel seu concurs d'allioli popular i el concurs de rams i conjunts de flors boscanes.

Festa de la Cervesa a la plaça U d'Octubre a Sant Julià de Ramis

Dissabte 18, 18 h

Mostres i degustacions de cerveses, food trucks i inflables ompliran la plaça de l'U d'octubre de Sant Julià de Ramis en motiu de la III Festa de la Cervesa. A més, també hi haurà música en viu a càrrec de Xaranga Damm-er 6 The Funk Boss Brothers.

Flower Power party a la Mirona de Salt

Dissabte 18, 22 h

Reviu l'esperit més hippie a La Mirona de Salt amb concerts tributs a The Doors i Janis Joplin, a càrrec de les bandes La Kozmic Band, amb el seu espectacle de blues i una actitud enèrgica; i The Other Doors, tribut a la banda de Jim Morrison.

Festa Major de Porqueres

Del divendres 17 al dilluns 20, durant tot el dia

Porqueres està de festa aquest cap de setmana, i celebra un bon grapat d'activitats per a tots els públics. Des de sardanes fins a castellers, passant per espectacles infantils, trobades de vespes, i les Barrakes a la zona esportiva.

100 anys de la Concòrdia a Sant Sadurní de l'Heura

Diumenge 19, durant tot el dia

Sant Sadurní de l'Heura celebra el primer centenari de la Concòrdia amb una jornada plena d'activitats on la música serà la protagonista. Després del dinar popular, es presentarà el llibre «100 anys de la Concòrdia», i seguidament, el músic de La Bisbal, Miquel Abras, oferirà un concert.

Festa de Sant Baldiri a Port de la Selva

Divendres 17, dissabte 18, diumenge 19 i dilluns 20, durant tot el dia

El divendres és el tret de sortida de la Festa major de Sant Baldiri de Port de la Selva amb un castell de focs a la Platja. Seguirà tot el cap de setmana amb activitats, i el plat fort serà diumenge, amb sardanes, dinar i concert de festa major.