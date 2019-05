Teles de trons

S'acaba Joc de trons i amb el final de la sèrie alguns ja miren cap a uns altres escenaris televisius en els quals poder gaudir de la meravellosa època daurada de la ficció que ens ha tocat viure. El motiu? Simple. Mai com fins ara havíem tingut al nostre país tantes –i de tanta qualitat– plataformes de televisió en streaming. I el que està encara per venir.

Aquesta tardor desembarcarà a Europa la plataforma de televisió Apple TV+, l'avançament de la qual ja està disponible –sense el +– als iPhone, iPad i ordinadors de més de 100 països. Apple, que ha apostat fort per posar en marxa aquest nou servei d'entreteniment, es trobarà a partir de l'any 2020 amb un nou jugador que ve carregat de continguts únics: Disney.

El mes d'abril passat, la factoria dels somnis presentava la seva plataforma Disney+, que comptarà en el seu catàleg amb algunes de les més icòniques –i taquilleres– franquícies de la història del cinema. Tenir junts els superherois de Marvel, els protagonistes de Star Wars i a tots els personatges de Disney –amb Pixar– en un mateix lloc suposa un dur cop per a la competència. I més encara si el preu –de 7$ mensuals als Estats Units– es manté a Espanya.

Mentrestant Netflix -que continua tallant el bacallà a tot el món- està apostant amb molta força per les produccions locals tant espanyoles com europees, mentre que Amazon Prime Video continua competint gràcies al seu reduït preu que, a més, ofereix molts altres avantatges.

A la meitat del mercat un es troba amb Filmin, aquesta extraordinària plataforma nascuda a Catalunya que aporta aire fresc –tant per la seva qualitat com per la seva experiència d'ús– en un mercat ple de milionàries multinacionals. Tot i néixer com una plataforma centrada en el cinema, Filmin ha apostat amb més força que mai en els últims temps per nodrir el seu catàleg amb sèries, especialitzant-se en la producció europea.

La britànica Sky, l'última a arribar al terreny de joc, ha adquirit un model totalment diferent i únic, en el qual s'inclou la possibilitat de veure partits de la Lliga i grans canals de televisió en directe, com Fox, AXN o SyFy.

Per la seva part, HBO es troba en una perillosa cruïlla ja que els seus competidors l'han sobrepassat en gairebé tot i tan sols alguns productes com Joc de trons la mantenen en el joc, valgui la redundància. La seva aposta per les preqüeles de Joc de trons o per Westworld -inicialment presentada com la «nova» Joc de trons- no sembla que puguin aguantar-ho tot. Molt s'hauran d'espavilar a HBO si volen mantenir el tipus.