Paradoxalment, l'època en què la humanitat té més accés a la informació s'ha convertit en l'era amb més desinformació de la història. Mai com fins ara havia viscut l'ésser humà tants impactes de notícies falses i mentides. I quan les eleccions s'apropen, la cosa empitjora. Però molt, moltíssim.

No hi ha dubte que una de les pitjors coses que ha comportat la generalització de l'ús de la tecnologia és la proliferació d'informacions falses. I sigui per WhatsApp, a través de Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social, ningú està lliure de rebre aquest tipus de notícies. I convé ser molt caut perquè no ens la facin empassar. Sobretot si el que està en joc és un ajuntament o el govern d'una comunitat.

I és que aquí molts menteixen, de manera que cal estar alerta, ja que si alguna cosa busca una notícia falsa és perjudicar el contrincant. I si analitzem alguns dels molts exemples que ja estan circulant -en alguns casos des de fa anys-, veiem que n'hi ha de tots els colors i per a tots els gustos. O disgustos.

Segur que vostè, estimat lector, ha rebut un WhatsApp en el qual es diu que s'ha filtrat una baixada de les pensions si el PP arriba al Govern. A l'altra bàndol, circula un altre missatge en el qual es diu que Pedro Sánchez ha signat un acord amb Torra i els independentistes per concedir-los la independència. Tot fals.

Els fotomuntatges són també una base essencial per a notícies falses. Als exemples que il·lustren aquesta informació cal afegir les fotos que són, simplement, manipulades en el seu context. Tots hem vist una suposada -i falsa- fotografia d'un jove Albert Rivera realitzant la salutació nazi, o la imatge d'una reunió entre Torra, Otegi, Joan Tardà i Irene Montero a Ginebra. Només que qui surt a la imatge no és la portaveu d'Unides Podem. Més falsedat.

Davant de tanta desinformació el millor que es pot fer és ser caut, estar previngut i aprendre a detectar les notícies falses. Avui us donem alguns consells per fer-ho.