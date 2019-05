Fotocòpia francesa

Se l'oblida massa sovint en aquesta onada reivindicativa del cinema dels anys 80, però Superdetective en Hollwywood va ser una pel·lícula molt precursora en més fronts dels que actualment se li reconeix. A banda de constatar el talent d'Eddie Murphy i exportar-lo arreu del món, pràcticament va inventar el motlle modern de la comèdia d'acció, i una bona prova és que la majoria de pel·lícules posteriors que han hibridat l'espectacle amb la conya marinera se li assemblen d'una manera o una altra. L'argument era d'una simplicitat molt efectiva. El seu protagonista, Axel Foley, era un policia de Detroit tirant a poc disciplinat que es desplaçava a Los Angeles i feia equip amb les autoritats locals per investigar l'assassinat del seu millor amic d'infantesa a banda d'una banda de criminals.

És important retenir aquesta premissa perquè és exactament la mateixa d' Infiltrado en Miami, comèdia d'acció francesa que s'estrena avui i que afusella sense contemplacions el to i la història d'aquell film de Martin Brest. També s'ha de dir que, veient l'acarnissament de les crítiques que ha rebut al seu país, l'aposta potser els ha sortit bé des del punt de vista comercial, però hi ha qui li ha vist el llautó de seguida. L'única «novetat» (perdoneu l'eufemisme) és que el protagonista va a Miami en lloc de Los Angeles, i que fa equip amb un policia i no amb dos. I ja està, fins aquí tota l'originalitat de la pel·lícula que dirigeix Rachid Bouchareb.

Infiltrado en Miami està pensada per ser un vehicle de projecció internacional per a Omar Sy, que encara viu de les rendes de l'èxit mundial d' Intocable i que ja ha fet algunes passes per treballar al mercat internacional, com la seva petita aparició a Jurassic World. A banda del seu carisma, la cinta també refia el seu atractiu a secundaris com Luis Guzmán (un d'aquests actors que tendeixen a millorar qualsevol pel·lícula), Franck Gastambide, Julie Ferrier, Biyouna, Christopher Journet, Roman Kossowski, Eriq Ebouaney i Paulina Gálvez.