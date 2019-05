Resumim sense espòilers el que hem vist fins ara de John Wick. És senzill, i de fet aquí resideix una de les grans virtuts d'aquesta magnífica saga. A la primera entrega Wick és un assassí a sou retirat que s'ha allunyat de la vida social després de la mort de la seva dona. Només li queda l'últim regal d'ella: un cadell de gos, que té la funció de rescatar-lo de l'ostracisme emocional. Però un bon dia s'enemista amb uns mafiosos russos, assalten casa seva i li maten el gos. Wick, emprenyat fins a l'infinit, torna a l'acció per venjar-se. A la segona entrega, veiem el personatge continuant amb la seva implacable revenja i, per motius diversos, acabava enemistant-se amb tots, tots, els seus companys de professió, fins i tot aquells que havia considerat aliats en algun moment de la seva vida.

En una de les imatges finals de John Wick 2, el protagonista, gairebé mirant a càmera, deia: «els mataré a tots». Doncs d'això va aquesta tercera entrega que, amb el subtítol de Parabellum, mostra el personatge obrint les portes de l'infern per poder recuperar l'anhelada normalitat. No serà una feina fàcil, perquè els intents d'acabar amb ell es multipliquen fins a extrems impensables, però comptarà amb alguna ajuda inesperada i un altre mascota amb el seu mateix sentit de la supervivència. Diguem-ho d'entrada: passi el que passi aquest any amb el gènere, aquest serà un dels grans films d'acció de 2019, i de fet les crítiques nord-americanes ja diuen que és la millor de la trilogia. No esperàvem menys del director Chad Stahelski, que ja va demostrar a l'anterior una capacitat astoradora per donar la volta als clàssics tiroteigs inspirats en The Killer, i de l'actor Keanu Reeves, que mai no ha estat ni serà un actor extraordinari però que sempre ha tingut i tindrà una de les presències més carismàtiques de la seva generació.

Parabellum, que compta amb moments de culte instantani (Wick, a cavall, disparant a tort i a dret contra mercenaris i guerrers ninja) i uns diàlegs que mai diuen més o menys del necessari (i de notable càrrega irònica, per cert), compta de nou amb un magnífic planter de secundaris que inclou Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, Asia Kate Dillon i Laurence Fishburne, que es retroba així amb Reeves després de protagonitzar amb ell a la trilogia de Matrix i ser una de les grans troballes de John Wick 2.