La ruta dels càtars: els castells del sud de França

França no queda tan lluny, i si tenim ganes de sortir de la província, en ben poca estona hi som plantats. I a França s'hi amaguen molts tresors que són un patrimoni cultural de la humanitat, com els relacionats amb els càtars que proposem aquí. Aquesta ruta, a part d'ajudar-nos a conèixer els pobles francesos que trobarem, també ens convida a endinsar-nos en els diferents castells per retornar a l'època medieval. La millor opció és disposar de tres o quatre dies per poder visitar-ho tot amb tranquil·litat. Tot es pot fer en cotxe, sense fer gaires quilòmetres i tota la zona és plena d'hotels, cases rurals, càmpings o cases d'hostes, per tant segur que es pot trobar fàcilment un lloc on allotjar-se ajustat als diferents pressupostos.

La ruta se centra a la regió del Llenguadoc (sud-est de França), que es va convertir en l'escenari d'un nou moviment religiós, els càtars, al segle XIII. Aquest grup va ser considerat heretge per l'Església catòlica de Roma i molt perseguits, en molts casos condemnats a la foguera, fins a la seva aniquilació al segle XIV. Oprimits amb gran crueltat per la Santa Inquisició, els càtars es van veure obligats a fugir de ter­res occitanes i a defensar-se en castells i pobles.

Així, han deixat un gran patrimoni històric impressionant, i avui es pot resseguir l'itinerari de la seva fugida per uns paisatges variats, entre castells i pobles que encara es conserven intactes de com eren en l'antiguitat. També s'hi troben rius i vinyes que fan de la ruta un paratge rodó i complet. La ruta comença pel sud de Carcassona, que està a unes dues hores i mitja/tres hores en cotxe de Girona.

1. Carcassona és una ciutat emmurallada on es va desenvolupar el catarisme al segle XI i XII principalment. La part històrica està completament envoltada per una muralla i fora d'aquesta es va anar construint la nova ciutat. El castelll és del segle XII i XIII. Se la considera la ciutat medieval millor conservada a Europa.

2. Prenent la ciutat com a punt de partida, al nord hi trobem els quatre castells de Lastours: Fleur Espine, Tour Régine, Cabaret i Quertinheux. També trobem les abadies medievals de Saint Papoul i Villelongue.

3. Una mica més lluny hi ha la ciutat d'Albi, agermanada amb Girona, i on hi ha un museu dedicat a l'artista Tolouse-Lautrec.

4. Al sud hi ha els castells càtars més coneguts: la fortalesa d'Arques, el castell de Montségur (considerat el símbol del catarisme), que es troba a 1.200 metres d'altura, i Peyrepertuse, el més gran dels castells càtars. Se'l considera el conjunt més important i està situat sobre un penya-segat, d'aquí li ve el nom, que significa pedra tallada. I Quéribus, que està construït sobre una muntanya i va ser l'últim centre de resistència dels càtars.

5. A més de castells per tota la zona hi ha abadies medievals. Lagrasse és un dels pobles considerats més bells del sud de França.

També es poden visitar les gorges de Galamús, a l'oest dels castells de Peyrepertuse i Quéribus. Aquesta vall es va formar per l'erosió del material calcari del riu Agly. I molts historiadors confirmen que les gorges van ser utilitzades com a camí de fugida dels càtars cap a Catalunya. És un parc nacional on es pot practicar barranquisme, senderisme i rutes en bicicleta. Igualment hi ha les coves de Limoussines, amb vestigis prehistòrics.