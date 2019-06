L'ordinador més potent del món no tindrà iTunes

Els esdeveniments d'Apple mai deixen indiferent a ningú. Per bé o per mal. I aquest any la WWDC -la seva conferència de desenvolupadors- ha estat una de les millors que es recorden. I no ho ha estat perquè la companyia amb seu a Cupertino hagi anunciat els seus nous sistemes operatius. Tampoc ha estat perquè hagi presentat l'ordinador més potent mai creat fins a la data -almenys en la part gràfica. La gran notícia bomba ha estat que iTunes, aquest clàssic programa de gestió musical tan odiat per molts -i tan estimat per aquest servidor- desapareix. «Ja era hora», diuen molts. «Quina pena!», dic jo.

La llarga presentació inaugural -de més de dues hores- que es va poder veure el dilluns a l'escenari del McEnery Convention Center de San José havia de ser sonada. Després de la important caiguda en les vendes de l'iPhone en els últims temps i haver començat a virar el rumb de la companyia cap als serveis, Apple havia de sorprendre el personal amb grans novetats. I n'hi va haver.

Si hem de citar el gran anunci de la conferència, cal dir que en realitat van ser dos. Igual d'importants i igual d'esperats. O més aviat, els dos molt anhelats.

El nou Mac Pro ha estat llargament esperat. Després del desengany del model anterior, reconegut fins i tot per la mateixa Apple, era imperatiu intentar ocupar de nou el primer lloc del mercat professional. Marques com HP, Lenovo o Dell han pres posicions en un segment d'ordinadors l'elevat preu dels quals va d'acord amb el seu extraordinari rendiment. I l'anterior Mac Pro estava una mica mancat del segon i sobrat del primer. Amb aquest nou equip Apple ha donat un cop a la taula en presentar l'ordinador més potent del món. Almenys pel que fa a màquines professionals.

Mentre a Cupertino donaven la benvinguda a una nova bèstia marró calçada amb rodes -com s opció-, per la porta del darrere desapareixia l'icònic iTunes, el programa que ens va endinsar de ple en la música digital al costat dels iPod.

El conegut programari musical es dividirà des d'ara en el sistema operatiu més espanyol que mai ha fet Apple -es dirà Catalina- en tres apps per a música, podcasts i televisió. Això permetrà, a més, homogeneïtzar tots els seus sistemes operatius, fent que tant a l'iPhone, a l'iPad -que, per cert, tindrà el seu propi sistema-, l'Apple TV i els Mac hi hagi les mateixes aplicacions audiovisuals.

I hi va haver molts altres anuncis, com un monitor professional que ha deixat tot el sector bavejant, un nou sistema de registre en webs que fa tremolar a Google i a Facebook, i una novetat que ens va encantar als que estimem els videojocs: els comandaments de la Xbox One i de la PlayStation 4 serviran per jugar a l'Apple TV. Amb aquest anunci a mi també em van deixar bavejant...