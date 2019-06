Males intencions

Una de les premisses més recurrents del cinema d'intriga i terror de tots els temps és la del veí que no és el que sembla. Ja se sap: grup de personatges coneixen algú que de fet sembla proper i entranyable, hi comencen a forjar una certa amistat i, pam, resulta que és un psicòpata amb un nivell de perversió molt per sobre de la mitjana. Després apareixen l'instint de supervivència, la constatació que hi ha massa coses que no encertem a veure de la gent i l'espetec final de corredisses i violència. Aquest eix, dèiem, vertebra bona part de la confluència d'ambdós gèneres, i ara que estan en un moment particularment dolç de forma és molt lògic que busquin adoptar noves formulacions. És el cas d' El sótano de Ma, un thriller amb ocasionals incursions en el terror domèstic que parteix d'una idea molt vista però que explora amb força gràcia. Els protagonistes són un grup d'adolescents que viuen al mateix barri i que, un bon dia, es fan amics de Ma, una dona entranyable i solitària amb qui de mica en mica van traçant una relació de confiança. Per celebrar que són tan amics i tan feliços, Ma els munta una festa a casa seva. Hi van tots, convençuts que pot ser una gran nit. Però quan són dins de la casa, el comportament de Ma es transforma radicalment i comencen a succeir coses molt inquietants.

El sótano de Ma és la suma de dos talents que van coincidir per primera vegada a la pel·lícula The Help: el director Tate Taylor i l'actriu i productora Octavia Spencer. Taylor ha demostrat ser un artesà prou eficaç en algunes ocasions (a la sèrie Grace y Frankie, per exemple, o a la biografia fílmica de James Brown) però també un desastre considerable en algunes altres (a l'adaptació de La chica del tren, sense anar més lluny), mentre que Spencer s'ha revelat com una actriu esplèndida que, a més, no para de protagonitzar o aixecar projectes molt interessants.

El film també compta amb un notable repartiment de secundaris que inclou Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans, McKaley Miller, Corey Fogelmanis, Dante Brown, Gianni Paolo, Tanyell Waivers, Dominic Burgess, Heather Marie Pate, Margaret Fegan, Missi Pyle i la gran Allison Janney, que hi continua demostrant ser capaç de brillar a qualsevol paper que li posin al davant.